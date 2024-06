adidas e FIGC, enorme maglia azzurra a Piazza di Spagna a Roma

adidas e FIGC, alla vigilia della seconda gara del girone di UEFA EURO 2024, hanno esposto nel cuore di Roma un’enorme maglia della Nazionale italiana di calcio. Questa iniziativa esprime il massimo supporto per la squadra del commissario tecnico Luciano Spalletti, che domani sera, giovedì, scenderà in campo contro la Spagna.

La maglia, lunga oltre 15 metri, è stata srotolata sopra Piazza di Spagna, sulla scalinata che conduce alla chiesa di Trinità dei Monti. Questo luogo iconico è stato scelto per rappresentare l’Italia in Europa e nel mondo.

L’iniziativa segue quella delle luminarie tricolore di Corso Sempione a Milano, con il messaggio “Forza Azzurri”, e dimostra il valore della partnership tra adidas e FIGC. L’obiettivo è riunire tutti i tifosi della Nazionale italiana, da Nord a Sud.

L’evento si è svolto alla presenza del Segretario Generale FIGC Marco Brunelli, che ha ringraziato il Comune di Roma e tutti gli enti coinvolti per la realizzazione dell'attività. Al termine, la maglia gigante è stata donata alla Scuola Calcio Miracoli FC, impegnata nel sociale, come simbolo di unione e ispirazione per i giovani del progetto “Calciosociale”.