Primo Turno della Coppa Serie C: sfide e modalità di svolgimento

Il primo turno della Coppa Serie C, programmato per il fine settimana del 10 e 11 agosto 2024, si preannuncia ricco di emozioni e scontri avvincenti. Le partite saranno disputate in gara unica ad eliminazione diretta, e le squadre vincitrici accederanno al turno successivo. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si procederà con i tempi supplementari e, se necessario, con i calci di rigore.

Di seguito, la lista completa delle gare del primo turno suddivise per gruppi.

Gruppo 1

P1: AlbinoLeffe vs Sestri Levante

P2: Giana Erminio vs Juventus Next Gen

P3: Lecco vs Milan Futuro

P4: Pro Patria vs Pergolettese

P5: Pro Vercelli vs Lucchese

P6: Renate vs Novara

P7: Virtus Entella vs Alcione Milano

Gruppo 2

P8: Triestina vs Trento

P9: Atalanta U23 vs SPAL

P10: Lumezzane vs Union Clodiense

P11: Legnago Salus vs L.R. Vicenza

P12: Virtus Verona vs Caldiero Terme

P13: Rimini vs Arzignano Valchiampo

P14: Feralpisalò vs Carpi

Gruppo 3

P15: Ascoli vs Gubbio

P16: Pontedera vs Pianese

P17: Latina vs Perugia

P18: Giugliano vs Campobasso

P19: Ternana vs Casertana

P20: Pineto vs Pescara

P21: Vis Pesaro vs Arezzo

Gruppo 4

P22: Foggia vs Monopoli

P23: Cavese vs Trapani

P24: Crotone vs ACR Messina

P25: Potenza vs Audace Cerignola

P26: Picerno vs Sorrento

P27: Turris vs Team Altamura

P28: Benevento vs Taranto

Modalità di Svolgimento

Il primo turno eliminatorio della Coppa Serie C si disputa in gara unica. La squadra che segnerà il maggior numero di reti al termine dei 90 minuti regolamentari passerà al turno successivo. In caso di parità, si giocheranno due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno. Se la parità persiste, l'arbitro decreterà l'esecuzione dei calci di rigore, secondo il regolamento ufficiale del gioco del calcio.

Le squadre sono pronte a dare il massimo per avanzare nella competizione, e i tifosi attendono con trepidazione i risultati di questo primo turno ricco di sfide appassionanti.