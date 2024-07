Al via la campagna abbonamenti della Pro Vercelli

La F.C. Pro Vercelli 1892 informa i propri tifosi che la campagna abbonamenti 2024/2025 partirà ufficialmente Martedì 9 Luglio 2024. La prima grande novità della stagione 2024/25 è la PROMOZIONE “COINVOLGI UN AMICO”. Chiunque venga a rinnovare l’abbonamento 2023/24 insieme ad un amico che non era abbonato lo scorso anno, ma che vuole abbonarsi per la stagione 2024-25, permetterà ad ENTRAMBI di ricevere un importante ulteriore sconto su tutti e due i loro nuovi abbonamenti! Con questa iniziativa, desideriamo coinvolgere tutti i nostri abbonati in un grande progetto TUTTI INSIEME, Tifosi e Società, per riempire il più possibile lo stadio Silvio Piola: se ogni abbonato riesce a COINVOLGERE UN AMICO, oltre a pagare di meno il suo abbonamento, contribuirà a raddoppiare il numero dei nostri abbonati allo Stadio, fornendo così il doppio del sostegno a tutti i nostri Leoni. La seconda novità è la contro-tendenza rispetto all’aumento generale dei prezzi degli abbonamenti, perché la Pro Vercelli sceglie di mantenere i costi contenuti per incentivare i propri tifosi a scegliere di sostenere i Leoni per tutta la stagione. La prelazione mantiene i prezzi della prelazione dello scorso anno. La promozione li abbassa ulteriormente. I prezzi finali sono inferiori a quelli dello scorso anno, così come la maggior parte dei costi dei singoli biglietti. La vendita delle tessere stagionali sarà suddivisa in 3 fasi:

FASE 1: DAL 9 LUGLIO AL 19 LUGLIO

La prima fase di prelazione è dedicata ai Tifosi che già nella stagione 2023/24 hanno sottoscritto l’abbonamento.

Inoltre, sarà possibile approfittare della PROMO “COINVOLGI UN AMICO” per avere un ulteriore sconto sull’abbonamento.

FASE 2: DAL 22 LUGLIO AL 9 AGOSTO

La seconda fase di prelazione è dedicata sia ai Tifosi che già nella stagione 2023/24 hanno sottoscritto l’abbonamento, sia ai nuovi Abbonati che decideranno di vivere un’emozionante stagione con le Bianche Casacche.

Inoltre, sarà ancora possibile approfittare della promo “COINVOLGI UN AMICO” per avere un ulteriore sconto sull’abbonamento.

FASE 3: DAL 12 AGOSTO

La terza e ultima fase di prelazione è dedicata a tutti i Tifosi che decideranno di vivere un’ emozionante stagione con le Bianche Casacche.

In questa ultima fase NON sarà possibile approfittare della promo “COINVOLGI UN AMICO”.