Sabato la 10 ore di calcio per Enrico

Come ogni anno con l'arrivo dell'estate non può mancare il classico appuntamento con la dieci ore di calcio per Enrico, a Gargallo sabato a partire dalle ore 10 sedici formazioni si affronteranno in match di calcetto più o meno seri ma sicuramente divertenti.

Anche il tempo molto bizzoso di questi mesi dovrebbe dare una mano agli organizzatori, sabato è previsto bel tempo e non avete scuse per non esserci, Enrico vi aspetta per dare vita ad una giornata allegra e gioiosa.