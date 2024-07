Il Calendario del Novara, il derby il 25 settembre in casa

Avvio di campionato intrigante e per nulla semplice per il Novara FC quello del girone A di Serie C 2024/2025, gli azzurri cominceranno il loro percorso sul difficile e tradizionalmente ostico campo della Feralpi Salò appena retrocessa dalla Serie B.

Il primo match al "Piola" sarà contro l'Atalanta U23 e aprirà un mese di settembre ricco di sfide con nemici storici come Lecco, Pro Patria e Pro Vercelli, i "cugini" faranno visita alla formazione di Gattuso il 25 settembre nel primo turno infrasettimanale.

Gli azzurri chiuderanno il girone d'andata il 15 dicembre in casa contro la Triestina, il campionato si chiuderà il 27 aprile 2025.