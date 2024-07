Tre le partite amichevoli in programma per la Pro Vercelli in questa prima parte di preparazione, le bianche casacche esordiranno il prossimo sabato 27 luglio a Vinovo contro la Juventus Next Gen in una sfida che si giocherà a porte chiuse.

Mercoledì 31 luglio alle 16 a Druogno la Pro affronterà la Social Football Accademy mentre ancora da definire orario e avversario del match del 3 agosto sempre a Druogno.