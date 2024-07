Colpo Novara FC, preso Morosini

Un vero e proprio colpo per la Serie C, il Novara Fc comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Leonardo Morosini; il calciatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026.

Ha vinto a vent'anni il premio come miglior giocatore della serie B quando con la maglia del Brescia ha segnato otto reti, con le rondinelle ha ottenuto la promozione in serie A, in carriera vanta 7 presenze nella massima serie e 155 in B, arriva dall'aver vinto i play-off con la Carrarese contribuendo alla storica promozione dei toscani.