Il Novara cala il pokerissimo alla prima uscita

Buona la prima per il Novara FC, davanti a 500 spettatori nel caldo tardo pomeriggio del "Piola" gli azzurri superano cinque a zero la rappresentativa "The soccer and Accademy" con i gol di Manseri, Agyemang, doppietta di Caravaca e Brkic.

Non hanno preso parte al match Lorenzini, Ranieri, Calcagni e Gerardini, adesso la formazione di Gattuso riposerà due giorni per poi proseguire per Cairo Montenotte sede della seconda parte della preparazione.

La seconda amichevole si disputerà il 4 agosto alle 18 contro la Cairese compagine che milita in serie D.