Gladiator. Platone è il nuovo tecnico dei nerazzurri

Il Gladiator 1924 S.S.D. A.R.L. comunica di aver affidato la panchina a Vincenzo Platone.

Dopo una brillante carriera da calciatore, decide di iniziare ad allenare nel settembre 2019. Due stagioni nelle giovanili della Casertana, vice allenatore di Fontana nell’Imolese (serie C) poi, dopo aver conseguito il patentino UEFA A a Coverciano, torna in panchina in Eccellenza a Quarto. Ora riparte da Santa Maria Capua Vetere con grandi motivazioni:

"L’esperienza dello scorso anno è stata determinante per calarmi nel campionato di Eccellenza campana. Arrivo in una piazza che non ha bisogno di presentazione perché il Gladiator merita sicuramente altre categorie. Sappiamo di essere in ritardo ma stiamo lavorando intensamente senza sosta per allestire una rosa competitiva e che faccia dimenticare la delusione della retrocessione. Ai tifosi chiedo solo di seguirci, avere pazienza e credere nel nostro lavoro perché sono convinto che potremo fare bene”.

Nei prossimi giorni verrà comunicato anche lo staff dei collaboratori.

AREA COMUNICAZIONE

GLADIATOR 1924 S.S.D. A.R.L.