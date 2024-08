Serie D 2024/2025, i gironi: analisi completa

La Serie D 2024/2025 si preannuncia come un campionato entusiasmante, ricco di novità e di sfide. Dopo la ratifica delle ammissioni e dei ripescaggi, il Dipartimento Interregionale ha ufficialmente svelato la composizione dei gironi, che prenderanno il via il prossimo 8 settembre. Con 168 squadre partecipanti, provenienti da 19 regioni su 20 (con la sola eccezione della Valle d'Aosta), la Serie D rappresenta un vero spaccato dell'Italia, toccando 83 province e includendo ben due capoluoghi di regione: L'Aquila e Ancona.

I Gironi della Serie D

La massima serie dilettantistica italiana sarà articolata in nove gironi: A, B e C composti da 20 squadre ciascuno, e D, E, F, G, H e I da 18 squadre. Di seguito, un'analisi dettagliata dei gironi e delle loro caratteristiche principali.

Girone A

Squadre: Albenga, Asti, Borgaro Nobis, Bra, Cairese, Chieri, Chisola, Città di Varese, Derthona, Fossano, Gozzano, Imperia, Lavagnese, Ligorna, Novaromentin, Oltrepò, Saluzzo, Sanremese, Vado, Vogherese.

Regioni: Piemonte e Liguria.

Popolazione Maggiore: Asti e Varese sono le città con le maggiori popolazioni tra le squadre partecipanti.

Distanza Maggiore: La trasferta più lunga è tra Imperia e Voghera, con circa 230 km di distanza.

Girone B

Squadre: Arconatese, Breno, Casatese Merate, Castellanzese, Chievoverona, Ciliverghe, Club Milano, Crema, Desenzano, Fanfulla, Folgore Caratese, Magenta, Nuova Sondrio, Ospitaletto, Palazzolo, Pro Sesto, San Giuliano City, Sant’Angelo, Varesina, Vigasio.

Regioni: Lombardia e Veneto.

Popolazione Maggiore: Verona e Milano.

Distanza Maggiore: La trasferta tra Nuova Sondrio e Chievoverona, circa 190 km.

Girone C

Squadre: Adriese, Bassano Virtus, Brian Lignano, Brusaporto, Calvi Noale, Campodarsego, Caravaggio, Chions, Cjarlins Muzane, Dolomiti Bellunesi, Este, Lavis, Luparense, Mestre, Montecchio Maggiore, Portoguraro, Real Calepina, Treviso, Villa Valle, Virtus CiseranoBergamo.

Regioni: Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Lombardia.

Popolazione Maggiore: Mestre e Treviso.

Distanza Maggiore: La trasferta più lunga è tra Lavis e Adriese, con circa 260 km di distanza.

Girone D

Squadre: Cittadella Vis Modena, Corticella, Fiorenzuola, Forlì, Imolese, Lentigione, Piacenza, Pistoiese, Prato, Progresso, Ravenna, Sammaurese, San Marino, Sasso Marconi, Tau Altopascio, Tuttocuoio, United Riccione, Zenith Prato.

Regioni: Emilia-Romagna, Toscana e San Marino.

Popolazione Maggiore: Piacenza e Prato.

Distanza Maggiore: La trasferta più lunga è tra San Marino e Fiorenzuola, circa 240 km.

Girone E

Squadre: Aquila Montevarchi, Fezzanese, Figline, Flaminia Civitacastellana, Follonica Gavorrano, Fulgens Foligno, Ghiviborgo, Grosseto, Livorno, Orvietana, Ostia Mare, Poggibonsi, San Donato Tavarnelle, Sangiovannese, Seravezza, Siena, Sporting Trestina, Terranuova Traiana.

Regioni: Toscana, Lazio e Umbria.

Popolazione Maggiore: Livorno e Grosseto.

Distanza Maggiore: La trasferta più lunga è tra Grosseto e Foligno, circa 170 km.

Girone F

Squadre: Ancona, Atletico Ascoli, Avezzano, Castelfidardo, Chieti, Città Di Isernia, Città Di Teramo, Civitanovese, Fermana, Forsempronese, L’Aquila, Notaresco, Recanatese, Roma City, Sambenedettese, Sora, Termoli, Vigor Senigallia.

Regioni: Marche, Abruzzo, Lazio e Molise.

Popolazione Maggiore: Ancona e Chieti.

Distanza Maggiore: La trasferta più lunga è tra Termoli e Ancona, circa 250 km.

Girone G

Squadre: Anzio, Atletico Uri, Cassino, Cos Sarrabus Ogliastra, Cynthialbalonga, Flegrea Puteolana, Gelbison, Guidonia Montecelio, Ilvamaddalena, Olbia, Paganese, Real Monterotondo, Romana, Sarnese, Sassari Lattedolce, Savoia, Terracina, Trastevere.

Regioni: Lazio, Campania e Sardegna.

Popolazione Maggiore: Sassari e Olbia.

Distanza Maggiore: La trasferta più lunga è tra Sassari e Terracina, circa 320 km.

Girone H

Squadre: Angri, Brindisi, Casarano, Città Di Fasano, Costa D’Amalfi, Fidelis Andria, Francavilla, Gravina, Ischia, Manfredonia, Martina, Matera, Nardo’, Nocerina, Palmese, Real Acerrana, Ugento, Virtus Francavilla.

Regioni: Puglia, Campania e Basilicata.

Popolazione Maggiore: Brindisi e Matera.

Distanza Maggiore: La trasferta più lunga è tra Brindisi e Matera, circa 230 km.

Girone I

Squadre: Akragas, Castrumfavara, Città Di Acireale, Città Di S. Agata, Enna, Licata, Locri, Nissa, Nuova Igea Virtus, Paterno’, Pompei, Ragusa, Reggina, Sambiase, Sancataldese, Scafatese, Siracusa, Vibonese.

Regioni: Sicilia, Calabria e Campania.

Popolazione Maggiore: Reggio Calabria e Siracusa.

Distanza Maggiore: La trasferta più lunga è tra Siracusa e Locri, circa 250 km.

Analizzando le città partecipanti, la storia dei club e le rivalità presenti, il Girone F risulta essere il girone con più appeal. Con la presenza di Ancona e L'Aquila, due capoluoghi di regione, e club storici come la Sambenedettese e il Chieti, questo girone offre partite dal grande fascino e rivalità sentite.

La Serie D 2024/2025 promette di essere un campionato ricco di emozioni, le sfide in programma non solo metteranno in mostra il talento locale, ma rappresenteranno anche un importante banco di prova per il calcio dilettantistico italiano. La riduzione del numero di under obbligatori da 4 a 3 potrebbe influenzare le dinamiche di gioco, offrendo ancora più spazio all'esperienza dei giocatori veterani.