AspetTIAMO

La felicità con cui abbiamo concluso la stagione scorsa, anche con un gran sospiro di sollievo è continuata con le scelte societarie avvenute subito dopo la fine dei play out di confermare l’insostituibile mister Giacomo Gattuso (affiancato dal vice Gianmarco Ievoli) e lo zoccolo duro della squadra: Di Munno, Bertoncini, Calcagni a cui si aggiunge Gerardini a garantire sicurezza e gambe che verranno allenate questa volta dall’ex preparatore atletico che contribuí all’ascesa del Novara tra le squadre professioniste, Pasquale D’Antonio.

La campagna abbonamenti dalla stagione 2024-2025 “RiparTIAMO” ha in sé tutta l’idea di un film romantico a lieto fine, oppure di un libro di Moccia, cui trama potrebbe banalmente essere il fortissimo litigio di una coppia che poi con un mazzo di fiori comprato dall’insensibile uomo fautore di qualche marachella fa sciogliere la lei in questione in un abbraccio mieloso e la promessa di imparare dagli errori. Tra un predicatore ed un altro sbraiTIAMO con un malcontento legittimo ed inaspettato dei numerosi amanti della squadra azzurra: l’aumento dei prezzidegli abbonamenti che dall’oggi al domani ha subito un rincaro soprattutto in alcune postazioni: non considerando le piccole riduzioni per under 18 e over 65 la tribuna laterale costa 450 €, il rettilineo 320 € mentre l’anima del tifo, la Curva Nord sale a 150 € e gli abbonamenti comprendono 18 partite, un match rimane fuori ovvero quello della definita “Giornata Azzurra”, un turno casalingo che successivamente verrà comunicato ma noi, disillusi ai livelli massimi, già dubiTIAMO essere una partita di poco conto; a questo si aggiunge l’obbligo di tessera da 10 euro su cui verrà caricato l’abbonamento, costi di commissione a parte. Un mazzo di rose con spine, insomma. ConTIAMO solo 250 fiori abbonati, gli altri o sono in vacanza o non hanno digerito la marachella.

Con il calciomercato estivo saluTIAMO Vilhjálmsson, Bagatti, Corti, Ngamba e Catania e fomenTIAMO in azzurro giocatori dalle diverse esperienze e nazionalità, sperando di aver assunto anche un interprete poliglotta: Koblar, Cancola, Manseri, Ghiringelli, Basso, Agyemeng, Jelenic, Morosini, Riccardi, Camolese, Brkic mentre la prima parte del ritiro si è svolta, al contrario dell’aspettativa e forse dalla necessità fisica, nel calore lacustre della bella Arona dove nemmeno le zanzare hanno deciso di passare l’estate. Il ritiro sul lago Maggiore si è concluso con il primo test match contro una squadra dilettantistica “The soccer and accademy sport” gara tenutasi il 25 luglio 2024 allo stadio “Silvio Piola” di Novara. Gli azzurri si sono poi diretti a Cairo Montenotte, dimora dei Boveri, detentori societari, ed il 4 agosto 2024 disputeranno il secondo test allo stadio “Brin” contro la squadra del paese, la Cairese militante in Serie D. Si concluderà così la preparazione atletica della squadra di Gattuso in attesa della prima partita che sarà quella di Coppa Italia il 10 agosto 2024 contro il Renate presso lo stadio “Città di Meda” alle ore 18 mentre la prima di campionato vedrà il Novara in trasferta contro la Feralpisaló venerdì 23 agosto alle ore 20.45.

Augurandoci che il Piola non sia composto solo da giornalisti e parenti, conTIAMO i giorni che mancano all’inizio della stagione regolare e lasciando la parola al campo, come sempre, combatTIAMO. Il caldo s’intende.