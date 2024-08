Buona la prima uscita della nuova Novaromentin

Era attesa con gran curiosità la prima gara di questo precampionato per il Novaromentin, emanazione sorta al termine dello scorso campionato come evoluzione del Rg Ticino che alla prima stagione in Serie D è riuscito a centrare i playoff nel girone A. La squadra, profondamente rinnovata nel corso dell'ultimo calciomercato che ha portato - tra l'altro - un nuovo allenatore in panchina (l'esordiente Pablo Gonzalez che proprio con la casacca verdegranata ha chiuso lo scorso maggio la sua parabola di calciatore), sulla carta riparte con l'ambizione di migliorare il quinto posto dell'ultima stagione ma dovrà farlo in un girone forse sulla carta ancora più probante rispetto a quello da poco conclusosi, seppur privo di formazioni retrocesse dalla Lega Pro ma con Città di Varese e Vado che partono con il ruolo di favorite.

Al "Varzi" di Galliate l'avversario è il Robbio, formazione pavese neo promossa nell'Eccellenza lombarda e affidata ad un "vecchio santone" come Fabrizio Viassi dopo essere stato infarcita di elementi visti nell'Eccellenza piemontese (da Salvatore e Kambo della Pro Novara a Baghdadi, prelevato dal Bulé Bellinzago, fino all'ex Stresa Santagostino e ad Oliveto, che ha vestito la casacca ticinese). Un impegno non trascurabile per i novaresi visto che il Robbio ha cominciato la preparazione in anticipo sui tempi e con solo un paio di giorni in meno nelle gambe rispetto alla formazione verdegranata.

Tutti a disposizione tranne Gerbino per il tecnico Gonzalez che tra primo e secondo tempo ha ruotato le due squadre a disposizione dei novaresi, trovando quasi subito il gol che ha sbloccato la gara ma faticando a chiudere la contesa rispetto ad un Robbio praticamente mai pericoloso nella trequarti novarese ma capace di disinnescare le offensive proposte dai padroni di casa fino ai minuti finali, che hanno permesso al Novaromentin di arrotondare forse eccessivamente il risultato.

La gara Gonzalez decide di affiancare Favale e il classe '06 Altomonte nel 4-3-3 che vede l'ex Novara e Gozzano Pereira Lopes partire nel ruolo di prima punta, affidando le chiavi del centrocampo al metronomo Dodaro e confermando al centro della difesa capitan Bugno. E il gol al 18' arriva proprio sull'asse Favale-Pereira Lopes, a conclusione di un contropiede vertiginoso che mette a nudo il lavoro "work in progress" della formazione pavese: il tocco di Pereira Lopes nel cuore dell'aria piccola non lascia scampo ad Oliveto. La gara, giocata a ritmi di inizio stagione, propone almeno due altre ghiotte occasioni nella prima frazione al Novaromentin, un diagonale di Vernocchi che esce di un niente al 27' e una sassata di Pereira Lopes indirizzata all'incrocio dei pali solamente sfiorato dall'attaccante ticinese (43') mentre il Robbio si vede solamente su calcio da fermo, con Salvatore che al 32' impegna Agostino alla respinta coi pugni.

Come detto nella ripresa il Novaromentin cambia tutti i propri interpreti mentre il Robbio resta quasi fedele alla formazione iniziale arrivando a sfiorare il pareggio ancora da fermo al 12' con la punizione di Baghdadi, controllata da Ferrante. E' tuttavia clamoroso il gol fallito due minuti più tardi da Sapone, che spreca la cavalcata sul fronte destro di Saccà sparando oltre la traversa da due passi a porta completamente sguarnita. Al 34' vicino al raddoppio va Piscitella che, dopo aver saltato anche il portiere, colpisce in pieno la traversa da posizione defilata; un raddoppio che si concretizza al 37' quando l'ennesima sgroppata di un Saccà già in buona condizione costringe Perdicaro ad intervenire in maniera scomposta sul passante rasoterra che il difensore tocca con la mano in piena area di rigore, decretando la massima punizione che lo stesso Saccà trasforma. Nel finale in pieno recupero è Rizzo ad arrotondare ulteriormente il risultato riprendendo la corta respinta del portiere sul suo stesso tentativo di realizzare in mischia.

NOVAROMENTIN-ROBBIO 3-0

Reti: 18' Pereira Lopes; 37'st Saccà rig., 49'st Rizzo.

Novaromentin 1° tempo (4-3-3): Agostino; Svystelnyk, Cannistrà, Bugno, Chelli; Vernocchi, Dodaro, Mollica; Favale, Pereira Lopes, Altomonte. All. Gonzalez.

Novaromentin 2° tempo (4-3-3): Ferrante; Carbone, Gavin, Bertoni, Gallo; Sapone, De Lorenzis, Rizzo; Saccà, Lattari, Piscitella. All. Gonzalez.

Robbio (4-2-3-1): Oliveto; Guida (1'st Eusebione), Bullano, Santagostino, Vicini (23'st Perdicaro); Capodaglio (1'st Tartaro), Kambo (34'st Nsingi); Baghdadi, Salvatore (16'st Boffino), Pisati (1'st Petrillo); Barone. A disposizione: Rosciano, Gregori, Pezeta, Faraci. All. Viassi.