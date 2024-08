Cairese-Novara 1-4, poker azzurro alla seconda uscita

Con quattro reti nel secondo tempo il Novara vince l'amichevole contro la Cairese nella seconda uscita stagionale della formazione di Gattuso.

Per gli azzurri in rete Ghiringhelli, Donadio e due volte il nuovo acquisto Brkic, per i padroni di casa la rete della bandiera è stata messa a segno da Vignaroli. Dopo un primo tempo dove Ongaro e compagni hanno fatica a concretizzare le occasioni da rete nella ripresa si è visto il divario tra le due squadre.