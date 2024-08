Un pari per il Novara sul campo della Folgore Caratese

Finisce due a due l'ultima amichevole del Novara FC prima dell'inizio delle competizioni ufficiali, gli azzurri scesi in campo allo "Sportitalia Village" contro la Folgore Caratese in formazione molto rimaneggiata sono riusciti a pareggiare il match nella ripresa. Ora Donadio e compagni sono attesi dal primo turno di Coppa Italia di Serie C contro il Renate domenica prossima.

Novara subito avanti con Speranza ma i lombardi pareggiano subito i conti con Salducco e passano in vantaggio con l'ex Simeri, nell'ultima parte di match Gattuso inserisce qualche titolare e gli azzurri pareggiano con Ghiringhelli su cross di Calcagni.