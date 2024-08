Sarà il signor Jules Roland Andeng Tona Mbei a dirigere la sfida Pro Patria-Pro Vercelli valevole per il secondo turno di coppa Italia di serie C.

Secondo precedente con le bianche casacche per Mbei, nel primo turno di coppa dell'anno scorso ha diretto la pesante sconfitta della Pro contro la Juventus Next Gen per uno a cinque.