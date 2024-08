Feralpisalò-Novara, Gattuso ne convoca 25

Sono 25 i giocatori convocati da Giacomo Gattuso per l'esordio in campionato di stasera del Novara FC in casa della Feralpisalò, vediamo il dettaglio:

Portieri: Desjardins, Minelli, Negri

Difensori: Agyemang, Bertoncini, Camolese, Cannavaro, Ghiringhelli, Khailoti, Koblar, Lancini, Migliardi, Riccardi

Centrocampisti: Basso, Calcagni, Cancola, Di Munno, Ranieri

Attaccanti: Brkic, Donadio, Ganz, Gerardini, Manseri, Morosini, Ongaro