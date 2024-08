Gattuso: "Pareggio giusto, soddisfatto del nostro atteggiamento"

E' un Giacomo Gattuso soddisfatto quello che si presenta nel post partita di Feralpi-Novara, un punto che accoglie di buon grado il tecnico azzurro: "Abbiamo fatto una buona gara, sapevamo che potevamo soffrire in alcuni momenti del match ma la squadra ha tenuto bene il campo, nel finale abbiamo avuto la grande occasione per vincerla, dalla panchina sembrava gol, se andiamo ad analizzare la partita credo che il pareggio sia giusto. Sono contento, la squadra ha lottato tanto, ci portiamo a casa un risultato difficile su un campo difficile. Abbiamo sofferto su due calci d'angolo a nostro favore, due ripartenze che ci potevano costare care in circostanze dove stavamo offendendo noi. Abbiamo concesso il minimo a una squadra composta da giocatori di qualità, ci fa ben sperare per il futuro; se vogliamo trovare qualcosa di negativo troppo timorosi nei primi venticinque minuti, non gestivamo bene la palla e sembrava che concedessimo tanto all'avversario".