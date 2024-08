Benevento-Cavese 2-1: brivido iniziale ma i giallorossi la ribaltano

Buona la prima, seppure col brivido per il Benevento che, davanti al proprio pubblico, centra la vittoria al debutto in campionato: a cadere è la Cavese con il punteggio di 2-1 in favore dei padroni di casa.

Auteri, che deve fare i conti con tante assenze, soprattutto in mediana, schiera i suoi con il 4-3-3: davanti a Nunziante ci sono Berra e Ferrara sulle corsie esterne e la coppia Capellini-Tosca al centro; in mediana c'è Acampora con ai lati Prisco e Simonetti; l'attacco è guidato da Manconi con Lamesta e Lanini a supporto. Mister Di Napoli risponde con il 3-5-2: Piana comanda la difesa; in mezzo c'è la fisicità di Konate e davanti la coppia formata da Sorrentino e Fella.

Pronti-via e la Cavese è in vantaggio: cross di Rizzo, Tosca mette la palla nella propria porta alle spalle di Nunziante. Lo stesso difensore rumeno è costretto ad uscire per infortunio al 19': al suo posto entra Viscardi. Il Benevento sembra accusare il colpo e non riesce a rendersi pericoloso nella metà campo avversaria. Dal canto suo, la Cavese tiene alti i ritmi e difende con ordine. La prima frazione si chiude sullo 0-1.

La ripresa è tutta un'altra storia. La Cavese cala vistosamente ed il Benevento prende saldamente in mano le redini del gioco. Il pari arriva al 61': punizione di Acampora dalla trequarti, sponda di Berra, la tocca Perlingieri ancora per Berra che batte Boffelli con un rasoterra. La Cavese è alle corde ed il Benevento ne approfitta per il sorpasso che arriva dopo 10': palla in area per Manconi che fa da sponda, Perlingieri e Lamesta si ostacolano a vicenda, la palla arriva a Pinato che batte Boffelli. I ragazzi di Auteri sfiorano anche il terzo gol nel finale con Lamesta che prova il sinistro a giro ma trova una bella risposta di Boffelli. Al triplice fischio, che arriva dopo 5' di recupero durante i quali anche Viviani su punizione sfiora il gol trovando un'altra ottima risposta dell'estremo difensore ospite, il punteggio finale è 2-1 per il Benevento sulla Cavese.

IL TABELLINO