Pro Vercelli-Pergolettese 1-0, decisivo Bunino dal dischetto

Un rigore di Bunino in pieno recupero permette alla Pro Vercelli di aggiudicarsi la sfida con la Pergolettese e di partire con il piede giusto nel girone A di Serie C. Un match equilibrato che sembrava destinato al pari, la formazione di Cannavaro soprattutto nella ripresa ha avuto occasioni importanti ma anche gli ospiti potevano andare in rete in almeno tre occasioni.

La cronaca Si parte con una sospensione per problemi con l’impianto di illuminazione, la pausa non dura molto e si riprende a giocare con la prima occasione per la Pro Vercelli al 17’, Louati sfiora il palo alla destra di Cordaro, al 20’ la risposta della Pergolettese con Scarsella ben fermato da Rizzo. Al 28’ annullata una rete a Comi per fallo sul portiere, al 36’ ci prova De Marino, in qualche modo respinge l’estremo avversario, al 40’ grande opportunità per gli ospiti, Piu da posizione defilata fa correre un brivido al “Piola”.

La ripresa parte con la Pro Vercelli vicino al vantaggio, assist involontario di De Marino per Comi che a tu per tu con Cordaro calcia a lato, al 17’ Arini sulla linea salva su una conclusione di Rutigliano. Sono i padroni di casa a fare la partita, al 29’ cross di Iezzi per Comi che trova sulla sua strada un ottimo Cordaro, quando sembra inevitabile lo zero a zero al 46’ viene assegnato un calcio di rigore per fallo su Clemente, dagli undici metri Bunino trasforma la rete che vale tre punti per la Pro.