Sarà il signor Edoardo Mazzoni della sezione di Prato a dirigere la sfida tra Novara e Atalanta Under 23 valevole per la seconda giornata del girone A di Serie C.

Per gli azzurri sarà l'esordio al "Piola" dopo il pareggio zero a zero sul campo della Feralpisalò, fischio d'inizio alle ore 18.