Un ultimissimo arrivo in casa azzurra per completare questo mercato estivo, Enoch Owusu classe 2005 in prestito dall'Inter farà parte della formazione di Gattuso.

Attaccante che sa ricoprire tutti i ruoli sul fronte offensivo ha la velocità come principale caratteristica, con l'Inter ha vinto un campionato primavera e vanta presenze con la nazionale under 17 e under 18.