Novara-Atalanta U23 0-3, steccano l’esordio in casa gli azzurri

Esordio amaro tra le mura amiche per il Novara che perde tre a zero contro l’Atalanta U23 e rimane fermo a un punto in classifica. Risultato troppo netto per quanto visto in campo ma gli azzurri devono migliorare in tanti aspetti del loro gioco e fanno un passo indietro rispetto alla trasferta di Salò. Ora per la formazione una trasferta a Verona dove ci si attende un deciso cambio di marcia.

La traversa ferma ancora Calcagni, l’Atalanta termina la prima frazione avanti Subito pericoloso il Novara al 3’ con un destro di Morosini alto sulla traversa, risponde l’Atalanta con una veloce ripartenza, super intervento di Minelli su Manzoni in angolo. Al 16’ traversa di Calcagni su punizione, la seconda dopo quella di Salò; al 29’ break di Di Munno che però quando arriva davanti a Dajcar calcia alto, al 33’ l’Atalanta U23 si porta in vantaggio, Vavassori salta facilmente Ghiringhelli e calcia nell’angolino dove Minelli non ci può arrivare. Prima dell’intervallo bell’iniziativa di Manseri sulla destra, il suo cross attraversa l’area piccola ma non trova nessuno pronto alla deviazione vincente.

Doppio Vlahovic condanna pesantemente il Novara Entra Donadio ed è subito pericoloso, il suo cross dopo quaranta secondo trova Ongaro che però è impreciso nella deviazione, all’8’ Morosini ripete il destro del primo tempo calciando alto, poteva anche in questa circostanza fare meglio l’attaccante azzurro. Nel momento migliore del Novara arriva il raddoppio dell’Atalanta, contropiede vincente di Vlahovic per il due a zero atalantino; la reazione azzurra non si fa attendere, subito un tiro contrato di Morosini; non succede praticamente più nulla e l’Atalanta può festeggiare la prima vittoria stagionale.

NOVARA-ATALANTA U23 0-3

Marcatore: 33’Vavassori, 14’st e 31’st Vlahovic

Novara (3-4-2-1): Minelli; Ghiringhelli, Lancini, Bertoncini; Calcagni, Ranieri (1’st Donadio), Di Munno (31’st Basso), Agyemang (26’ Migliardi); Manseri (31’st Gerardini), Morosini; Ongaro (16’st Ganz). A disposizione: Negri, Desjardins, Cancola, Riccardi, Brkic, Khailoti, Cannavaro, Koblar, Camolese. All. Gattuso

Atalanta Under 23 (3-4-2-1): Dajcar; Bergonzi, Tornaghi, Bernasconi; Ghislandi (10’st Del Lungo), Gyabuaa (10’st Muhameti), Panada, Navarro; Manzoni (35’st De Nipoti), Vavassori (10’st Cassa); Vlahovic (42’st Alessio). A disposizione: Zanchi, Bertini, Kraja, Comi, Obric, Fiogbe Candas, Sodero, Idele. All. Modesto

Arbitro: Mazzoni di Prato.

Note: Corner 4-2. Ammoniti Bertoncini per il Novara, Gyabuaa per l’Atalanta U23. Spettatori 1825.