Gattuso: "Non possiamo sbagliare tutte queste occasioni da rete"

Un risveglio brusco quello del Novara che considerando la scorsa stagione arrivava da una buona serie di risultati positivi, ci si aspettava un risultato diverso dall'esordio casalingo contro l'Atalanta U23 e a giudicare dalla faccia con cui è arrivato in sala stampa anche Giacomo Gattuso la pensava così: “Noi abbiamo occasioni e non segniamo, loro sono stati bravi mentre noi non riusciamo a sbloccarci e dobbiamo creare troppe palle gol per andare a segno. Non possiamo ogni partita avere 10-15 occasioni da rete per farne una.

Risultato non corretto per quanto visto in campo, peccato perché la squadra anche a inizio ripresa ha costretto nella propria area l’Atalanta U23, potevamo pareggiare ma il due a zero preso in quel modo ci ha tagliato le gambe. Dobbiamo continuare a lavorare e pensare alla prossima partita (in trasferta contro la Virtus Verona), ripeto il risultato non rispecchia quello che si è visto in campo; nel primo tempo la traversa, l’occasione di Di Munno, potevamo passare in vantaggio.

L’Atalanta è una squadra molto forte ma il risultato è determinato anche da nostri errori individuali; per quanto riguarda Ganz la condizione è ancora approssimativa, Ongaro gioca a fase alterne, è capace di azioni incredibili ed errori sotto porta che non dovrebbe fare. Nel finale c’era un po' di frustrazione per il risultato, la poca brillantezza nel finale è determinata dallo zero a tre ma anche dal fatto che l’Atalanta è una squadra giovane e sotto questo punto di vista non è seconda a nessuno in questo girone”.