Bulè Bellinzago-Oleggio 3-0, i tigrotti bissano il tris dell'andata

Il Bulè Bellinzago bissa il tre a zero dell’andata e accede senza troppi patemi al secondo turno della coppa eccellenza, una sfida sulla falsariga di quella del “Fortina e Zanolli” che ha visto i tigrotti di mister Licaj prevalere nettamente dimostrandosi più avanti rispetto ai rivali. MVP della sfida Mario Blanda che dopo il gol della partita d’andata è il mattatore della gara di ritorno con due reti e un assist; la sensazione che possa fare un’annata importante la compagine del presidente Blasi, un attacco che non ha troppi rivali in categoria, anche il resto della rosa è di buon livello guidata da mister Licaj desideroso di riscatto dopo l’infelice esperienza della Pro Novara. Discorso opposto per l’Oleggio di Molinaro, sugli “orange” c’è la gigantesca scritta “lavori in corso” e se il rendimento sarà quello visto in queste due gare di coppa la salvezza sarà un obiettivo difficile da raggiungere.

Due acrobazie dell’ex Blanda castigano l’Oleggio nel primo tempo Al 5’ punizione di Di Cesare, con i pugni Bellario, al 8’ tiro-cross di Blanda che per poco non beffa l’estremo avversario, il vantaggio è nell’aria e arriva al 9’ con un super gol in rovesciata proprio di Blanda, il grande ex colpisce ancora dopo la rete dell’andata. Si infortuna Crocamo che è costretto a lasciare il campo e Licaj deve effettuare due cambi per la regola dei giovani, al 34’ Blanda in mischia raddoppia ancora con una mezza acrobazia, la prima frazione condizionata dal gran caldo termina sul due a zero per i padroni di casa con l’Oleggio che praticamente non ha mai tirato in porta dando una generale sensazione di impotenza.

Il Bulè cala il tris, gli “orange” non si vedono mai Secondo tempo dai ritmi ancora più bassi, al 15’ Blanda stavolta si traveste da uomo assist e serve un pallone in profondità a Latta che con un preciso pallonetto supera Ballario per la terza volta, un altro ex fa male agli “orange”. La girandola di cambi non incide sulla partita anche perché il vantaggio del Bulè Bellinzago è talmente ampio che il match non ha più niente da dire con il discorso qualificazione già chiuso nei novanta minuti della partita d’andata.

BULE BELLINZAGO-OLEGGIO 3-0

Marcatori: 9’e 34’ Blanda, 15’st Latta.

Bulè Bellinzago: Crocamo (21’Del Duca), Ghezza (21’Baruffaldi), Imperato, Varallo, Piagni, Fontana (12’st Gagliano), Blanda (17’st Potel Yunot), Perini, Latta, Di Cesare, Dervishi. All. Licaj

Oleggio: Ballario, Bressan, Gambazza, Samina, Caamano, Maiorino, Attià (12’st Marco Oronsaye), Kolpachkov, Moussafir (17’st Creminelli), Disisto (10’st Ceruti), Urban (22’st Michele Oronsaye). All. Molinaro

Arbitro: Mancullo della sezione di Alba-Bra.

Note: Spettatori 150ca.