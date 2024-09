V.Verona-Novara 1-0, gli azzurri sono un disastro

Non cambia marcia il Novara che non riscatta la brutta sconfitta interna contro l’Atalanta, gli azzurri perdono uno a zero contro una Virtus Verona non apparsa certo fuori categoria e scendono all’ultimo posto della graduatoria. Una prestazione scialba dove forse il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto, il rigore assegnato alla Virtus lascia più di un dubbio ma le zero reti segnate in tre turni sono più di un campanello d’allarme per Calcagni e compagni.

Ancora a secco le due squadre Novara pericoloso al 2’, Calcagni impegna severamente Alfonso, risponde la Virtus al 14’ con Gatti, Minelli è attento. Al 23’ diagonale di Morosini a fil di palo, al 29’ palo esterno di Zappellon, al 33’ Mehic in mischia per poco non trova il varco giusto, prima dell’intervallo Morosini non inquadra ancora una volta la porta.

Un rigore dubbio condanna il Novara L’inizio ripresa se possibile è più brutto del primo tempo, il primo tiro (fuori) arriva al 19’ con Zappellon, alla mezzora l’episodio che decide la gara, un dubbio fallo di Khailoti viene sanzionato con un calcio di rigore, dagli undici metri Manfrin non sbaglia e porta in vantaggio i suoi, nella circostanza secondo giallo a Khailoti che viene espulso. La reazione degli azzurri è nulla, Minelli evita ancora su Manfrin lo zero a due e finisce con la prima vittoria stagionale dei veronesi.

VIRTUS VERONA-NOVARA 1-0

Marcatore: 36’st Manfrin su rigore.

Virtus Verona: Alfonso, Mehic (14’st Rispoli), Daffara, Zappellon, Manfrin, De Marchi (37’st Gomez), Bassi, Toffanin, Gatti, Calabrese, Caia (14’st Contini). All. Fresco

Novara: Minelli, Lancini, Bertoncini, Khailoti, Ghiringhelli, Calcagni, Ranieri (25’st Cancola), Di Munno (33’st Gerardini), Agyemang (34’st Migliardi), Morosini, Ongaro. All. Gattuso

Arbitro: Pizzi di Bergamo.

Note: Corner 7-3. Ammoniti Toffanin, Daffara e Gatti per la Virtus Verona, Khailoti, Lancini, Di Munno e Agyemang per il Novara. Espulso Khailoti al 29’ del secondo tempo per somma di ammonizioni.