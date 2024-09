Benevento-Potenza 4-1: giallorossi straripanti con un super-Acampora

Il Benevento si risolleva immediatamente dalla sconfitta di Catania e spazza via il Potenza con un perentorio 4-1 tra le mura amiche del "Vigorito". In grande spolvero, tra le fila dei giallorossi, il centrocampista Gennaro Acampora, autore di una doppietta.

Nel Benevento c'è il debutto dal 1' di Oukhadda come terzino destro; Berra ritorna a fare il centrale di difesa accanto a Capellini; in mediana c'è Prisco con Talia e Acampora mentre in attacco Perlingieri è titolare a scapito di Lanini. Gli ospiti, schierati anche loro con il 4-3-3, presentano Schimmenti al centro dell'attacco; Felippe a comandare le operazioni in mediana e Riggio a dirigere la difesa.

Dopo soli 3' dal via, il Benevento passa in vantaggio: Acampora, in pressing offensivo, ruba palla al difensore avversario e calcia in porta trovando anche la deviazione di Riggio che non lascia scampo a Cucchietti. I ragazzi di Auteri prendono il pallino del gioco e al 25' trovano il raddoppio: ottimo lavoro di Perlingieri che difende palla all'interno dell'area e poi la scarica ad Acampora che, dal limite, lascia partire un mancino rasoterra che si insacca a fil di palo alla sinistra di Cucchietti. Passano altri 10' ed i padroni di casa mettono una seria ipoteca sulla vittoria: Lamesta entra in area ospite, arriva sul fondo e mette all'indietro per l'accorrente Talia che batte ancora Cucchietti. Quando la gara sembrava ormai già finita dopo soli 45' minuti, il Potenza prova a riaprirla: fallo in area di rigore di Capellini su Schimmenti, per il direttore di gara è calcio di rigore. Dagli undici metri va D'Auria che insacca alle spalle di Nunziante. La prima frazione si chiude sul 3-1.

Nella ripresa è sempre il Benevento a fare la partita ed il pressing dei giallorossi è premiato al 76' con il quarto gol: azione insistita, Prisco prova il tiro dal limite, si innesca una carambola che favorisce Manconi; l'attaccante della Strega controlla la sfera e trafigge per la quarta volta Cucchietti. Al triplice fischio, dunque, il finale è di 4-1 per il Benevento sul Potenza.

IL TABELLINO