Gattuso: "Penalizzati dagli errori arbitrali"

Seconda sconfitta stagionale per il Novara che perde uno a zero sul campo della Virtus Verona e precipita all'ultimo posto del girone A di serie C, il tecnico Giacomo Gattuso commenta il match: "Abbiamo visto tutti quello che è successo, un rigore nettissimo non dato a noi, un penalty dato ai nostri avversari con annessa espulsione. Non posso dire niente alla squadra, abbiamo fatto un ottimo primo tempo, il secondo come è normale che sia è stato più in equilibrio, quelle decisioni arbitrali ti penalizzano tanto per quanto riguarda il risultato finale. Cercheremo di migliorare la fase realizzativa, ci lavoreremo in settimana, ci è mancato solo il gol questa è la lacuna che abbiamo che vogliamo risolvere al più presto. Il rigore di Agyemang è nettissimo e l'arbitro era vicino, sono errori gravi che penalizzano la nostra prestazione. Questo è un campo difficile, non mi sembra che loro abbiano avuto particolari occasioni, non ho nulla da rimproverare alla mia squadra".