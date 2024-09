Pro Vercelli-Giana 0-1, un rigore condanna le bianche casacche

Prima sconfitta stagionale per la Pro Vercelli che perde uno a zero in casa contro la Giana Erminio e subisce la prima sconfitta stagionale, decisivo un rigore di Lamesta a due minuti dal novantesimo per una vittoria legittima per quanto visto in campo.

La cronaca Prima fase di match di studio senza grosse occasioni da rete, al 27' Lamesta dalla distanza non inquadra la porta, risponde la Pro al 38' con Vigiani la cui conclusione viene bloccata da Moro, prima dell'intervallo Pro Vercelli vicino al vantaggio, cross di Carosso per Rutigliano che di testa sfiora il palo. Ripresa tutta di marca ospite, al 46' Rizzo si oppone con bravura a Spaviero, si fanno male De Marino e Rutigliano, al 36' Renda impegna severamente Rizzo, al 42' Serpe atterra il neo entrato Stuckler in area, calcio di rigore che Lamesta trasforma spiazzando Rizzo.