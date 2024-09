Il Parma va avanti 2-0 nei primi 45', poi perde 2-3 L'Udinese è prima

Una partita dai due volti. Parma bello e spumeggiante nella prima frazione, rinunciatario e fragile nella ripresa. Così l'Udinese ribalta l'incontro dal 2-0 del primo tempo al 2-3 nella ripresa. Ai padroni di casa bastano poco più di due minuti per sbloccare la gara. Ci pensa capitan Del Prato a centro area su cross di Mihaila a segnare la rete del vantaggio. Il raddoppio arriva a due minuti dall'intervallo: Man trova un corridoio fantastico per Bonny, che si fa spazio tra le maglie bianconere, e con un destro perfetto fredda Okoye. Nell'unico minuto di recupero Lucca si rende pericoloso colpendo un palo clamoroso. Ad inizio ripresa il Parma va vicino al tris con un destro a giro di Bonny su suggerimento di Man con la palla che sorvola la traversa. Scampato il pericolo, l'Udinese alla prima occasione accorcia le distanze al 50': cross di Kamara dalla sinistra e colpo di testa vincente di Lucca che prende il tempo a Circati non irreprensibile sulla marcatura. Pecchia prova a contenere l'Udinese con il cambio di Keita cinque minuti dopo per Cancellieri ma si rivelerà controproducente. I friulani operano nuovamente un doppio cambio al 66' e dopo centoventi secondi è il neoentrato Davis a consegnare con una sponda la palla del 2-2 a Thauvin. Il Parma addirittura al 73' resta in dieci per il doppio giallo estratto da Abisso a Keita e la gara si complica ulteriormente. L'Udinese ne approfitta e completa la rimonta al 77' sempre con Thauvin che ribadisce in rete dopo la respinta di Chichizola. L'assalto finale dei crociati è sterile. L'Udinese porta a casa i tre punti e trova la vetta della classifica.