Team Altamura-Benevento 0-2: i gol e gli highlights del match

Il Benevento ha conquistato una vittoria per 2-0 contro il Team Altamura allo stadio “San Nicola” di Bari. Nonostante una partita poco entusiasmante, i ragazzi di Auteri hanno ottenuto il massimo risultato. L’allenatore ha cambiato ancora una volta l’attacco, schierando Perlingieri dal primo minuto, supportato da Lamesta, Acampora e Manconi. Gli avversari hanno risposto con Molinaro come unica punta e Gigliotti in difesa. Il primo tempo è stato noioso, con poche azioni degne di nota, tranne un tiro di Acampora e uno di Dipinto verso la fine della frazione.

Nel secondo tempo, la partita si è animata al 53’ quando Lamesta ha colpito la traversa con una punizione. Tuttavia, le emozioni sono tornate a mancare fino all’88’, quando Berra ha segnato di testa su calcio d’angolo battuto da Prisco. Nei minuti di recupero, Lanini ha chiuso la partita con un contropiede, segnando il secondo gol. Con questa vittoria, il Benevento raggiunge 9 punti in classifica, a un solo punto dalla capolista Audace Cerignola.