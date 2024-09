Nuova Škoda Octavia: l’icona si rinnova

Škoda ha aggiornato la sua iconica Octavia, un modello che ha segnato la storia del marchio con oltre 7 milioni di unità consegnate a livello globale. Questa quarta generazione, già nota per il suo stile e tecnologia, riceve ora un importante restyling che la rende ancora più moderna e competitiva. La Octavia resta il modello più venduto di Škoda, grazie a un design rivisitato e a una gamma di tecnologie all'avanguardia.

Il restyling introduce un nuovo design per i paraurti, sia anteriori che posteriori, e una calandra rivista che conferisce all'auto un aspetto ancora più deciso e raffinato. I fari anteriori a LED Matrix di seconda generazione sono una delle novità più rilevanti, affiancati da nuove luci posteriori a LED con indicatori di direzione animati. Anche i cerchi in lega vantano un look moderno, con modelli aerodinamici che spaziano dai 16 pollici, ottimizzati per migliorare l’efficienza, fino ai cerchi da 19 pollici, riservati alla sportiva Octavia RS.

La nuova Octavia è disponibile in cinque livelli di allestimento: Selection, Executive, Style, Sportline e la sportiva RS. La gamma di colori comprende tre tinte unite e sette finiture metallizzate, tra cui l’esclusivo Mamba Green, disponibile solo per i modelli Sportline e RS, e il vivace Phoenix Orange.

Un altro aspetto distintivo della nuova Octavia è l’ampia dotazione tecnologica di serie. Il sistema di infotainment con schermo da 10 pollici è ora presente su tutti i modelli, mentre come optional si può scegliere un più grande display da 13 pollici. L’assistente vocale Laura è stato potenziato con l'integrazione dell'intelligenza artificiale di ChatGPT e offre una gestione dei comandi vocali ancora più intuitiva e versatile.

Anche gli interni della Octavia sono stati aggiornati con un occhio alla sostenibilità. Alcune delle nove Design Selection disponibili includono l’utilizzo di materiali riciclati e pelle trattata in modo sostenibile, riflettendo l’impegno del Marchio per un futuro più green. L'abitacolo è arricchito da nuove funzionalità, come il Phone Box con ricarica wireless potenziata da 15 watt e quattro porte USB-C per una ricarica rapida e sempre efficiente.

Come da tradizione per Škoda, la Octavia offre numerose soluzioni Simply Clever per semplificare la vita di tutti i giorni. Tra queste, spicca la copertura automatica retrattile del vano bagagli per la versione Wagon, che facilita l’accesso al vano di carico. Nuovi anche i vani portaoggetti per i passeggeri posteriori, pensati per riporre comodamente bottiglie e altri oggetti personali.

Sul fronte della sicurezza, la nuova Octavia introduce un sistema di riconoscimento della stanchezza del conducente ancora più avanzato, oltre a nuove funzionalità per i parcheggi. Tra queste, l’Intelligent Park Assist, disponibile per le versioni con cambio automatico, che permette all’auto di gestire autonomamente le manovre in parcheggi paralleli e perpendicolari. Un ulteriore passo avanti è rappresentato dal Remote Park Assist, che consente al conducente di controllare le manovre dell’auto a distanza tramite l’app MySkoda, rendendo il parcheggio ancora più semplice e sicuro.

La gamma motori della nuova Octavia comprende una scelta ampia e diversificata: quattro motorizzazioni a benzina e due diesel, tutte a 4 cilindri. Tra le versioni più apprezzate troviamo il motore 1.5 TSI da 150 CV, disponibile anche con tecnologia mild hybrid e cambio automatico a doppia frizione DSG a 7 rapporti, e il 2.0 TSI per la RS, che offre ora 265 CV di potenza, con un incremento di 20 CV rispetto alla versione precedente.

