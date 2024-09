Serie C - Girone B: i provvedimenti del Giudice Sportivo

Squalificati per una giornata Luca Baldassin del Campobasso e Moses Odjer della Pianese, espulsi durante le gare della quarta giornata. Una giornata di stop anche per l’allenatore della Lucchese Gorgone, che dovrà pagare anche una multa di 500€. Multato di 800€ anche l’allenatore del Campobasso Braglia.

I provvedimenti:

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

GORGONE GIORGIO (LUCCHESE)

per avere, all’8° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, usciva dall’area tecnica e pronunciava frasi irriguardose nei suoi confronti per contestarne l’operato.

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMENDA € 800

BRAGLIA PIERO (CAMPOBASSO)

per avere, al 43° minuto del primo tempo, a seguito dell’espulsione di un proprio giocatore, tenuto un comportamento non corretto nei confronti del delegato di Lega in quanto, proferiva nei suoi confronti frasi irrispettose.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE ED € 800 DI AMMENDA

BALDASSIN LUCA (CAMPOBASSO)

alla notifica del provvedimento di espulsione, ritardava l’uscita dal terreno di gioco e avvicinandosi all’Arbitro continuava a dissentire nei confronti di una sua decisione.

ODJER MOSES (PIANESE)

per avere, al 29° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con vigoria sproporzionata.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFRAZIONE)

ANTONI EDOARDO (LUCCHESE)

LADINETTI RICCARDO (PONTEDERA)

CORBARI ANDREA (VIRTUS ENTELLA)

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

ALAGNA MANUEL (ASCOLI)

MASALA ALESSANDRO (TORRES)

TOZZUOLO ALESSANDRO (GUBBIO)

AMPOLLINI FEDERICO (LEGNAGO SALUS)

BARTOLOMEI PAOLO (PERUGIA)

TONIN RICCARDO (PESCARA)

MASTROPIETRO FEDERICO (PIANESE)

DUTU EDUARD (PINETO)

FABRIZI LUCA (PINETO)

CERRETTI CRISTIAN (PONTEDERA)

GARETTO MARCO (RIMINI)

ARENA MATTEO (SPAL)

DI MARIO STEFANO (VIRTUS ENTELLA)

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

BERTINI MARCO (ASCOLI)

GAGLIARDI MATTIA (ASCOLI)

MAURIZII EMANUELE (ASCOLI)

MENNA DAMIANO (ASCOLI)

TIRELLI MATTIA (ASCOLI)

PELLITTERI ALESSANDRO (CAMPOBASSO)

FALL MBARICK (MILAN FUTURO)

MINOTTI GABRIELE (MILAN FUTURO)

VOS SILVANO CLIF RO (MILAN FUTURO)

BRENTAN MICHAEL (TORRES)

OGUNSEYE IBUKUN ROBERTO (AREZZO)

ROSSINI MATTEO (CARPI)

TCHEUNA RODRICK (CARPI)

CORSINELLI FRANCESCO (GUBBIO)

FAGGI FILIPPO (GUBBIO)

TONIOLO GIACOMO (LEGNAGO SALUS)

SAPORITI EDOARDO (LUCCHESE)

SASANELLI LUCA (LUCCHESE)

BACCHIN LUCA (PERUGIA)

SOUARE MOUHAMED KHAIR (PERUGIA)

BROSCO RICCARDO (PESCARA)

MORUZZI BRANDO (PESCARA)

PROFETA NICOLO’ (PESCARA)

BOER PIETRO (PIANESE)

NICOLI SIMONE (PIANESE)

SIMEONI LUCA (PIANESE)

BORSOI MATTEO (PINETO)

MARTINELLI RICCARDO (PONTEDERA)

BELLODI GABRIELE (RIMINI)

LONGOBARDI GIANLUCA (RIMINI)

ONETO EDOARDO (SESTRI LEVANTE)

BUCHEL MARCEL (SPAL)

D’ORAZIO LUDOVICO (SPAL)

EL KADDOURI OMAR (SPAL)

CORRADINI GIOVANNI (TERNANA)

MOLINA JUAN IGNACIO (VIS PESARO)

MUNARI MICHAEL (VIS PESARO)

AMMENDA € 1.200,00

GUBBIO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato:

prima dell’inizio della gara mentre le squadre facevano ingresso in campo, due fumogeni sul terreno di gioco, senza conseguenze;

al 20° minuto del primo tempo, un fumogeno sul terreno di gioco, così determinando la sospensione della gara da parte dell’Arbitro per circa 30 secondi per consentire ai Vigili del Fuoco la relativa rimozione.

AMMENDA € 900,00

PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato:

al 17° minuto del primo tempo, un petardo di elevata intensità nel recinto di gioco;

al 28° minuto del primo tempo un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze;

al 4° minuto del secondo tempo un fumogeno e un petardo di elevata intensità sulla pista di atletica, senza conseguenze.

AMMENDA € 800,00

TERNANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 26° minuto del primo tempo, due fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze.

AMMENDA € 400,00

SESTRI LEVANTE per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di due minuti circa non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo.

AMMENDA € 200,00

VIS PESARO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al termine del primo tempo, un bicchiere di plastica vuoto indirizzato verso l’Assistente Arbitrale n. 2, senza colpirlo.