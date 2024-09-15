Serie D/F: offende la terna, quattro turni all'allenatore del Termoli
Paga a caro prezzo le offese rivolte agli ufficiali di gara durante la gara contro l’Aquila. Il giudice sportivo della serie D ha inflitto infatti quattro giornate di squalifica all’allenatore del Termoli Massimo Carnevali. La squalifica motivata "per aver rivolto espressioni offensive all’indirizzo della terna arbitrale". Una giornata di stop per l’unico espulso di giornata, l’aquilano Giovanni Alessandretti.
Le decisioni:
ALLENATORI
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
CARNEVALE MASSIMO (CALCIO TERMOLI 1920)
Per avere rivolto espressione offensiva all'indirizzo della Terna Arbitrale. (R A - R AA)
AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)
FILIPPI GIACOMO (RECANATESE)
AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)
PAGLIARINI MIRKO (AVEZZANO CALCIO)
POMANTE MARCO (CITTA’ DI TERAMO1913)
VESPA VINCENZO (CITTA’ DI TERAMO1913)
PIERDOMENICO ROBERTO (CIVITANOVESE CALCIO)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
ALESSANDRETTI GIOVANNI (L’AQUILA 1927)
Per intervento falloso che negava alla squadra avversaria l'evidente opportunità di segnare una rete.
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)
HUTSOL MARYAN (CALCIO TERMOLI 1920)
PIETRANTONIO MANFREDO (CITTA’ DI TERAMO 1913)
GUELI DIEGO (L’AQUILA 1927)
AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)
ALLUCI MATTEO (ANCONA)
MAGNANINI LUCA (ANCONA)
SENESE ALBERTO (AVEZZANO CALCIO)
NONNI LEONARDO (CALCIO ATLETICO ASCOLI)
POMPEI THOMAS (CALCIO ATLETICO ASCOLI)
VECHIARELLO ALEJO MARCO (CALCIO ATLETICO ASCOLI)
PICCIONI MICHAEL (CALCIO TERMOLI 1920)
GARBATTINI LEONARDO (CASTELFIDARDO)
CORDOVA FRANCESCO (CHIETI F.C. 1922)
ODDO ALBERTO (CHIETI F.C. 1922)
SCHIAVINO MARCO (CHIETI F.C. 1922)
ANTINUCCI ANDREA (CITTA’ DI ISERNIA S. LEUCIO)
BABA YUSSIF (CITTA’ DI ISERNIA S. LEUCIO)
GIMENEZ ALAN DAMIAN (CITTA’ DI ISERNIA S. LEUCIO)
MANJATE SILVA ANDERSON CRU (CITTA’ DI ISERNIA S. LEUCIO)
BUSTOS CORDOBA GONZALO GA (CITTA’ DI TERAMO 1913)
DIOP ISMAILA (CIVITANOVESE CALCIO)
DOMIZI JACOPO (CIVITANOVESE CALCIO)
SPAGNA STEFANO (CIVITANOVESE CALCIO)
D’ERRICO GIANFRANCO (F.C. VIGOR SENIGALLIA)
BIANCHIMANO ANDREA (FERMANA F.C.)
KARKALIS FRANCESCO (FERMANA F.C.)
ROMIZI MARCO AUGUSTO (FERMANA F.C.)
SARDO MATTIA (FERMANA F.C.)
AMERIGHI PATRIZIO IGOR (FORSEMPRONESE 1949)
BUCCHI GIOVANNI (FORSEMPRONESE 1949)
CASOLLA FRANCESCO (FORSEMPRONESE 1949)
KYEREMATENG NIGEL BRIAN (FORSEMPRONESE 1949)
KEITA CHEICK (L’AQUILA 1927)
ZUCCHERATO MARCO (L’AQUILA 1927)
AGOSTINI ANDREAN (NOTARESCO CALCIO 1924)
ARRIGONI MAROCCO ANDREA (NOTARESCO CALCIO 1924)
DI BARTOLO MARZIO (NOTARESCO CALCIO 1924)
RAPARO MARCO (RECANATESE)
SPEZZANO COSIMO FRANCESCO (RECANATESE)
CAVACCHIOLI ALESSANDRO (ROMA CITY F.C.)
GELONESE LUCA (ROMA CITY F.C.)
CANTARINI RICCARDO (SAMBENEDETTESE)
ORSINI TOMMASO (SAMBENEDETTESE)
CAPPARELLA DANIELE (SORA CALCIO 1907)
FILI GIUSEPPE (SORA CALCIO 1907)
FONTANA LUIGI (SORA CALCIO 1907)