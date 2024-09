Serie D: tutti in campo domenica per la 3a e 4a Giornata

Dopo il turno infrasettimanale che ha coinvolto i gironi a venti squadre, la Serie D torna in campo domenica 22 settembre per la terza giornata di campionato. Nei gironi A, B e C si giocherà invece la quarta giornata.

Il nuovo turno inizierà alle 14:30 con due partite: Zenith Prato-Forlì nel girone D al campo Torrini di Sesto Fiorentino e Savoia-Ilvamaddalena nel girone G.

Dopo le gare programmate all'orario ufficiale delle 15, ci saranno nove posticipi. Alle 16 si sfideranno San Giuliano City-Varesina Sport (B) a Trezzo sull'Adda, Grosseto-Poggibonsi (E), Brindisi-Real Acerrana, Città di Fasano-Gravina (H), Matera-Fidelis Andria (H), Nuova Igea Virtus-Enna (I) e Sancataldese-Paternò (I). Alle 16:30 sarà il turno di Martina-Casarano (H), mentre alle 17 si chiuderà con Real Calepina-Dolomiti Bellunesi (C) al campo Maselli di Adro.

La partita Ugento-Nardò (H) si giocherà a porte chiuse all'Heffort Sport Village di Parabita.

Tra le altre variazioni di campo, Arconatese-Desenzano (B) si disputerà al Comunale di Pero. Lavis-Villa Valle (C) si giocherà al campo Righi di Bolzano. Lentigione-Sasso Marconi (D) si terrà a Budrio. Fezzanese-Livorno (E) avrà luogo al Buon Riposo di Seravezza. Città di Isernia S.Leucio-Vigor Senigallia (F) si svolgerà al Civitelle di Agnone. Inoltre, Atletico Lodigiani-Cassino (G) si giocherà al campo Sale di Ladispoli e Terracina-Sassari Lattedolce (G) al Bartolani di Cisterna di Latina.Il programma completo qui.