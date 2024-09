Rinviata al 1 ottobre Pro Patria-Novara

Non si è giocata ieri sera la sfida valevole per la quinta giornata del girone A di Serie C tra Pro Patria e Novara, la morte del direttore sportivo azzurro Argurio ha sancito l'inevitabile rinvio della gara.

Il match dello "Speroni" si recupererà martedì 1 ottobre con inizio alle 18.30. I biglietti acquistati dai tifosi rimarranno validi per la nuova data.