Pro Vercelli-Padova 1-3, terzo stop di fila per le bianche casacche

Terza sconfitta di fila per la Pro Vercelli che nell'anticipo della quinta giornata del girone A di Serie C perde tre a uno al "Piola" contro il Padova, alla formazione di Cannavaro non basta andare in vantaggio con Iotti, la capolista rimonta e conquista la quinta vittoria su cinque partite. Ora Comi e compagni sono attesi martedì da un derby delicatissimo contro un Novara desideroso di trovare la prima vittoria da dedicare al direttore sportivo Argurio scomparso tragicamente questa settimana.

La cronaca Ottimo inizio di partita della Pro Vercelli, Schenetti al 1’ non inquadra la porta, al 5’ colpo di testa di Comi alto sulla traversa, all’8’ il tiro di Schenetti termina di poco a lato, è il preludio del meritato vantaggio dei padroni di casa con Iotti che con un super destro non lascia scampo a Fortin. La Pro vicino al raddoppio con Comi che impegna severamente Fortin, al 36’ il Padova pareggia, cross di Liguori e clamoroso autogol di Sbraga.

Musica diversa nella ripresa, la capolista vuole i tre punti e si rende pericolosa al 10’ con Fusi che costringe Passador al calcio d’angolo, al 12’ il colpo di testa di Favale è vincente e permette al Padova di passare in vantaggio. Al 18’ ci prova Comi, è attento Fortin, al 23’ la girata di Spagnoli esce di un soffio, risponde Schenetti che su sponda di Comi non trova la deviazione vincente, al 31’ il Padova chiude la contesa, Delli Carri su azione da calcio d’angolo trova la stoccata vincente, prima del novantesimo Passador evita il poker con un gran intervento su Capelli.