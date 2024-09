Cosenza-Sassuolo 0-1, decide una zampata di Laurientè

I neroverdi vincono 1 a 0 sul campo del Cosenza e si confermano in ripresa dopo le prime partite di difficoltà.

Partono forte i neroverdi con Laurienté che calcia fuori dopo una bella azione in velocità di Boloca. Il Sassuolo attacca di peso e chiama spesso in causa Micai senza però riuscire a sbloccare il risultato, nel finale i padroni di casa hanno una doppia occasione ma prima Moldovan para e poi Charlys calcia alto.

Nella ripresa, al minito 8 la sblocca il Sassuolo: lancio lungo di Moldovan, Pierini riesce a toccarla per Laurienté che si invola verso la porta e trovare la rete del vantaggio. Il Cosenza non riesce a reagire e il Sassuolo mantiene il controllo del gioco tramite il palleggio creando anche delle occasioni per il raddoppio, nei padroni di casa riesce ad andare al tiro solo Mazzocchi ma senza centrare il bersaglio. Negli ultimi minuti dominio del Cosenza, ma il risultato non cambia. Finisce cosi con la vittoria del Sassuolo che sale a quota 11 in classifica