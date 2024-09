Serie C - Girone B, sesta giornata: le designazioni arbitrali

Turno infrasettimanale in serie C dove si gioca la sesta giornata. Di seguito le designazioni arbitrali per quanto concerne il girone B.

Programma e arbitri:

Martedì 25 settembre – ore 20:45

AREZZO-GUBBIO

Maksym Frasynyak di Gallarate

Luca Bernasso di Milano

Stefano Peletti di Crema

Quarto Ufficiale: Mattia Nigro di Prato

SESTRI LEVANTE-TORRES

Gabriele Restaldo di Ivrea

Veronica Martinelli di Seregno

Gianluca Li Vigni di Seregno

Quarto Ufficiale: Edoardo Manedo Mazzoni di Prato

Mercoledì 26 settembre – ore 18:30

TERNANA-LEGNAGO SALUS

Filippo Colaninno di Nola

Andrea Zezza di Ostia Lido

Cristian Robilotta di Sala Consilina

Quarto Ufficiale: Gianluca Renzi di Pesaro

LUCCHESE-PIANESE

Ferdinando Emanuel Toro di Catania

Francesco Macchi di Gallarate

Luca Marucci di Rossano

Quarto Ufficiale: Lorenzo Maccarini di Arezzo

Giovedì 26 settembre – ore 18:30

PINETO-PONTEDERA

Stefano Striamo di Salerno

Nicola Morea di Molfetta

Simone Mino di La Spezia

Quarto Ufficiale: Gabriele Sacchi di Macerata

MILAN FUTURO-SPAL

Valerio Vogliacco di Bari

Michele Decorato di Cosenza

Luigi Ingenito di Piombino

Quarto Ufficiale: Aleksandar Djurdjevic di Trieste

CARPI-ASCOLI

Antonio Di Reda di Molfetta

Alessandro Parisi di Bari

Ayoub El Filali di Alessandria

Quarto Ufficiale: Francesco D'Eusanio di Faenza

Ore 20:45

CAMPOBASSO-VIS PESARO

Nicolò Dorillo di Torino

Francesco Tagliaferri di Faenza

Umberto Galasso di Torino

Quarto Ufficiale: Giuseppe Vingo di Pisa

PERUGIA-RIMINI

Giorgio Bozzetto di Bergamo

Giulia Tempestilli di Roma 2

Manuel Cavalli di Bergamo

Quarto Ufficiale: Leonardo Di Mario di Ciampino

VIRTUS ENTELLA-PESCARA

Dario Madonia di Palermo

Antonino Junior Palla di Catania

Antonio Aletta di Avellino

Quarto Ufficiale: Mario Picardi di Viareggio