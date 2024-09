Gattuso: “La vittoria la dedichiamo al nostro Direttore”

Il derby finisce con la fumata azzurra e tra la gioia di tutto il Piola, mister Giacomo Gattuso tira le somme della partita in sala stampa, con un sorriso felice ed una dedica a Christian Argurio.

Un pensiero speciale. “Prima della partita, nello spogliatoio, ci siamo ripromessi di vincere per dedicare la vittoria al nostro direttore che purtroppo non c’è più. Questa promessa l’abbiamo mantenuta perché i ragazzi hanno dato tanto, facendo una grande partita, dando tutto ciò che potevano. Siamo contenti perché oltre ad aver onorato la memoria del direttore abbiamo dato una soddisfazione alla gente venuta allo stadio”.

Il tifo. “Oggi si respirava un clima bellissimo e la nostra gente ci ha dato una grossa mano e il merito di questa vittoria è sicuramente anche loro. Dal campo abbiamo sentito tanto il tifo, questo ci ha dato tanta energia che siamo poi riusciti a convertire in stimoli positivi”.

Soddisfazione. “Forse mi sarei aspettato una partita un po’ più bloccata, noi abbiamo difeso benissimo, al di là del fatto che gli avversari non abbiano mai trovato situazioni, ma il merito è anche nostro. Siamo riusciti a interpretarla molto bene. Per questo c’è soddisfazione perché i ragazzi hanno fatto tutto ciò che ho chiesto loro di fare, soprattutto in una partita così importante dove un errore - o qualcosa che non fosse girato per il verso giusto - poteva sicuramente condizionare il percorso in questo campionato. Volevamo riprendere la marcia e, dopo 43 partite, possiamo finalmente dire di essere fuori dai play-out”.

Il vicecapitano. “Conosco bene il valore di Bertoncini, sia come giocatore che come ragazzo. Sono contento per lui perché dà sempre il massimo, oltre a farsi sentire nello spogliatoio. Aiuta sempre i compagni ed è sempre propositivo”.

La squadra. “La condizione della squadra è buona, anche oggi correvano tutti sino alla fine e valuteremo, nelle prossime tre partite ravvicinate, se effettuare un turnover o meno. Dopo ogni partita capiremo il nostro stato di salute e vedremo cosa fare. Quest’anno la nostra rosa è completa, forse ad essere sincero negli undici titolari lo scorso anno avevamo anche qualcosa in più”.