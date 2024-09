Gattuso: "Non è bastata la miglior prestazione stagionale"

Molta amarezza nel post partita di Alcione-Novara con Gattuso che fatica a commentare un risultato del genere: “Oggi la sconfitta non ci sta, il primo tempo non sa quante volte abbiamo tirato in porta, abbiamo avuto tante situazioni da gol, loro con un tiro e mezzo hanno vinto la partita; a questo aggiungiamo la rete negata a Ganz, tutti hanno detto che era entrata di mezzo metro, dispiace perché i ragazzi hanno dato tutto e fatto secondo me un’ottima prestazione, forse la migliore di questo primo scorcio di stagione. Ci lecchiamo le ferite e dobbiamo ripartire dal recupero di martedì di Busto Arsizio, la squadra è in grado di venirne fuori in questo momento dove i punti non sono quelli meritati sul campo. Ci saranno critiche per questa sconfitta ma in questo caso non le accettiamo, manca sempre quella cattiveria sotto porta ma di più non potevamo fare”