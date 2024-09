Il Cagliari sbanca il Tardini Per il Parma solo 1 punto in 4 gare

Si apre la crisi di risultati del Parma. Un solo punto nelle ultime quattro gare e il Cagliari sbanca il Tardini ottenendo la prima vittoria in campionato. I sardi devono passare in vantaggio tre volte per portare a casa i primi tre punti del torneo e ci riescono all'88' con la girata incredibile di Piccoli. La formazione di Nicola si rende pericolosa dopo solo 2' con lo stesso attaccante che costringe Suzuki a salvare sugli sviluppi di calcio d'angolo. Cinque minuti dopo Mina mette dentro dopo il palo colpito da Luperto ma il VAR segnala il fuorigioco del difensore rossoblu. Il vantaggio del Cagliari arriva al 34': cross al bacio di Viola per il colpo di testa vincente di Zortea che mette dentro. Nella ripresa il Parma entra in campo con un piglio diverso e impatta con Man sull'ottimo assist di Coulibaly (subentrato dopo l'intervallo). Quattro minuti dopo pesa come un macigno l'errore a porta libera di Sohm dopo la triangolazione veloce con Man. Così al 75' Marin trova una perla dal limite dell'area che si insacca sotto la traversa per il nuovo vantaggio cagliaritano. Addirittura quattro minuto più tardi è Gaetano a divorarsi il tris che potrebbe chiudere i giochi. La partita cambia nuovamente con Palomino che commette fallo dentro l'area su Charpentier. L'arbitro assegna prima la punizione e poi il rigore su segnalazione del VAR. Sul dischetto si presenta Hernani che impatta all'86'. La gioia del pari dura solo un minuto: infatti Gaetano imbecca Piccoli che in girata regala incredibilmente il successo al Cagliari.