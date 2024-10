Il Benevento di mister Auteri, seppur dopo essere passato in svantaggio, regola con un perentorio 4-1 la Juventus Next Gen. allenata da Paolo Montero.

I giallorossi, insieme all'Az Picerno, sono in testa alla classifica del girone C di Serie C con 15 punti; alle loro spalle c'è il Monopoli a quota 13.

Nel prossimo incontro i sanniti affronteranno il Messina in trasferta.