Pro Patria-Novara 1-1, un punto a testa nel derby del Ticino

Finisce uno a uno il recupero tra Pro Patria e Novara, un punto a testa che serve a muovere la classifica ma non cambia il momento non entusiasmante di entrambe le squadre. Si decide tutto nel primo tempo, ad Ongaro risponde Terrani su un calcio di rigore tanto netto quanto ingenuo, ripresa senza troppe emozioni con le due squadre che pensano a non perdere.

Terrani risponde ad Ongaro, il primo tempo finisce in parità Parte forte il Novara, dopo quaranta secondi Donadio mette i brividi a Rovida con un diagonale di poco a lato, al 22’ gli azzurri passano in vantaggio, Agyemang serve in profondità Ongaro il cui mancino non lascia scampo all’estremo avversario. Al 26’ si vede la Pro Patria con una conclusione di capitan Ferri che termina alta sulla traversa, al 40’ Pitou vede lo scatto di Sassaro che viene travolto da Ricciardi, dagli undici metri Terrani non sbaglia, prima dell’intervallo ancora Terrani impegna Minelli in due tempi.

Seconda frazione senza troppi sussulti, il pareggio è inevitabile Il primo squillo della ripresa è di Ganz che manda a lato, al 10’ destro di Terrani che sfiora il palo, al 21’ Calcagni conclude troppo centralmente una bella azione del Novara, risponde con i pugni Rovida, risponde Toci che da posizione defilata impegna Minelli. Finale che riserva poche emozioni, le due squadre si accontentano di un punto a testa.

PRO PATRIA-NOVARA 1-1

Marcatori: 22’Ongaro (N), 41’Terrani su rigore (P)

Pro Patria: Rovida, Toci, Bashi, Alcibiade (3'Sassaro), Mallamo, Terrani, Pitou (29'st Curatolo), Somma, Cavalli, Piran, Ferri. All. Colombo

Novara: Minelli, Bertoncini, Ongaro (33'st Morosini), Khailoti (1'st Cannavaro), Donadio, Ganz (21'st Manseri), Riccardi, Agyemang, Ranieri, Calcagni, Di Munno. All. Gattuso

Arbitro: Ramondino di Palermo.

Note: Corner 11-5. Ammoniti Somma e Pitou per la Pro Patria, Donadio per il Novara.