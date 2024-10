A Borgomanero “Un campione per amico”

Il comune di Borgomanero con il Ministero dell’Istruzione ed il Comitato Italiano Paraolimpico ed il CONI ha patrocinato il progetto “Banca Generali - Un campione per amico” a cui hanno aderito alcune classi delle scuole limitrofe. È un progetto che da 23 anni permette di portare nelle piazze italiane migliaia di bambini a conoscere e interagire con alcuni campioni sportivi. Del progetto di quest’anno le città protagoniste sono Arezzo che ha dato il via alla manifestazione il 10 aprile scorso - appena dopo la conferenza stampa a Roma -, Ravenna, Padova, Lucca, Nocera Inferiore, Savona, Borgomanero, Milano, Galatina e Trento dove il progetto si concluderà il 29 ottobre 2024.

Sono intervenuti campioni dello sport di varie discipline che hanno parlato agli alunni presenti del valore dello sport come vita sana, come cultura, come sviluppo armonico del corpo, sfogo di energie e rispetto delle regole. Considerando l’attività sportiva come faro educativo hanno permesso agli studenti di svolgere una vera lezione di educazione fisica all’aria aperta: presenti Adriano Panatta, tennista dai 14 titoli italiani, Martin Castrogiovanni, pilone portante del rugby, Andrea Lucchetta, pallavolista affermato della “generazione dei fenomeni”.

A rappresentare il calcio Francesco “Ciccio” Graziani, attaccante storico che con la maglia del Torino esordisce in serie A nel 1973. Colleziona 122 reti in otto stagioni e 289 presenze tra Campionato, Coppa Italia e Coppe Europee. Arriva la chiamata in Nazionale e l’ indimenticabile Coppa del Mondo del 1982, un pezzo di storia di cui è stato protagonista. Fiorentina, Roma, Udinese e qualche breve apparizione australiana concludono la sua carriera calcistica che continua però come allenatore e dirigente. Salva l’Arezzo dal fallimento e porta la Fiorentina, come allenatore in finale di Coppa UEFA nel 1990. Allena poi Reggina, Avellino, Catania, Montevarchi ed il Cervia, club protagonista del reality show “Campioni” vinto anche da Cristian Arrieta (originario di Borgomanero). Diventa un personaggio mediatico tanto da essere ospite fisso di “Guida al Campionato”. All’evento erano presenti anche i ragazzi appartenenti a Onlus regionali, in collaborazione con il Comitato Italiano Paraolimpico a dimostrazione che lo sport è davvero per tutti, oltre ogni limite.

L’unico grande disagio è stato la scelta del luogo in cui si è svolta la manifestazione. Il parcheggio denominato Largo Melvin Jones di Borgomanero è uno dei pochi parcheggi gratuiti della città, punto di sosta per molti cittadini, frequentatissimo per la posizione strategica vicina a gran parte degli istituti scolastici, è stato inutilizzabile per quasi tre giorni causando oltretutto la congestione del traffico negli orari di entrata e uscita delle scuole. Considerando l’ampiezza delle città ed il senso della manifestazione si poteva fare una valutazione differente.

