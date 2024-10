Novara, Riccardi è già un pilastro: ”Le partite sentite mi caricano”

Davide Riccardi è nato il 9 aprile 1996 a Monfalcone. Difensore esperto colleziona numerose esperienze: Hellas Verona, Lecce, Venezia, Catanzaro, Triestina, Siena. Si è dimostrato fin da subito sicuro in campo ed eclettico tanto da diventare una sicurezza in più per la squadra. Al Novara FC con un contratto di due stagioni ci racconta un po’ di sé e di come certe sviste possono far crescere, in campo e fuori.

- Partiamo dall’inizio. Hai esordito con la maglia azzurra nel derby contro la Pro Vercelli che ha portato anche la vittoria. Sei sicuramente abituato agli esordi in campo visto le tue plurime esperienze. Ma l’emozione della prima volta è sempre la stessa?

È stata la prima partita dopo l’ultima che risale al 27 aprile, un po’ di tensione c’era ma più a livello fisico che mentale, mi chiedevo se fossi pronto per la partita a reggere 90 minuti perché a livello mentale le partite sentite, come i derby ad esempio, mi caricano. È stata la partita migliore per me per ricominciare, a me piace giocare partite un po’ più sentite, sicuramente è stato emozionante perché i derby sono unici ed è stato un impatto positivo su tutti i fronti, poi con la prima vittoria ancora di più perché ne avevamo bisogno.

- Lontano dal giudicare la capacità di un calciatore da un episodio, è capitato anche a te quello sbagliato nella partita contro la Pro Patria. Cosa è successo in area di rigore?

Me ne sono accorto un secondo dopo che ha fischiato l’arbitro, in quei momenti è sempre meglio non fare la prima mossa e temporeggiare per aspettare che l’attaccante ti calci addosso. La troppa sicurezza ti può togliere qualche attenzione, purtroppo sono cose che succedono, l’importante è prendere da questi errori per non rifarli.

- Cosa fa andare oltre le responsabilità e i sensi di colpa che in situazioni come queste si possono provare?

Sono cose che succedono in tutte le partite, gli altri segnano perché tu fai un errore e tu segni perché approfitti dell’errore degli altri. È successo nel primo tempo e ho rimosso subito perché avevamo ancora un tempo da giocare, si lascia andare via poi è ovvio che a mente fredda ragioni. La mia mentalità mi fa lasciare andare per passare alla volta successiva perché poi è possibile che ti condizioni tutta la partita per un episodio. È sempre la successione di partite che fa il tutto, non bisogna rimuginare.

- Al di là del singolo momento rimane il fatto che le tue prestazioni in campo sono state molto apprezzate, sei consapevole di dare una grande mano al reparto difensivo?

Sono consapevole di quando sto bene e quando faccio bene, di quando sbaglio e quando no. Non serve dirmi che ho sbagliato perché lo so già e so di trovarmi in un periodo positivo, nonostante l’errore.

- In virtù delle tue esperienze e conoscenze se dovessi descrivere la squadra cosa diresti?

È una squadra che non si è ancora sbloccata a livello generale. Io che vivo tutti i giorni la quotidianità della squadra, al di là della classifica penso che c’è del potenziale ma forse l’ansia della prestazione non rispecchia quello che siamo realmente. Io penso che se dovessimo mettere un voto da 1 a 10 ora meritiamo la sufficienza ma possiamo altro, secondo me singolarmente siamo una buonissima squadra ma non basta perché è il gruppo che vince.

- Come sei nello spogliatoio, trascini o ti fai trascinare?

Di solito trascino, mi piace mettere voce. Sono anche uno dei più grandi quindi ci sta che io, come altri, abbia il compito di trascinare i più giovani. A me piace coinvolgere e stare dentro un gruppo.

- Conoscevi già qualche giocatore e hai legato con qualcuno in particolare?

Ho avuto modo di giocare con Ganz una decina di anni fa all’Hellas Primavera. Degli altri nessuno, mi sono fatto dei nuovi amici, sto stringendo molto con Cannavaro e con Gerardini ma anche con gli altri.

- Un sogno nel cassetto?

Uno l’ho già realizzato: l’esordio in Serie A, io tornavo dall’infortunio al crociato, ero a Lecce e non avevo mai giocato fino quando a novembre c’è stata la partita in casa contro il Sassuolo e Liverani si gira e mi dice di andarmi a scaldare, mi ha fatto giocare 20 minuti. All’inizio non te ne accorgi poi capisci che calcare quel campo anche solo per qualche minuto ti fa sentire un privilegiato perché non tutti lo possono fare pur sognandolo e che però te lo sei anche meritato ma poteva anche non succedere. A Lecce sono stato veramente bene. Ora ci sono tanti obiettivi: sperare di vincere il campionato, tornare in una categoria più alta ma penso siano obiettivi di chi fa questo sport perché si vuole migliorare sempre e raggiungere un livello superiore.

Davide se sbaglia ammette e ne fa tesoro, non perde tempo a ripensarci, come dovremmo fare tutti noi.