Sassuolo-Cittadella 6-1, goleada neroverde e si rivede Berardi

Il Sassuolo festeggia il ritorno di Domenico Berardi, a sette mesi dalla grave infortunio al tendine d’Achille, con una bellissima vittoria per 6-1 contro il mal capitato Cittadella.

Neroverdi subito avanti dopo appena quattro minuti: Mulattieri ruba un pallone velenoso al limite dell'area e mette in rete per il gol del vantaggio. La gioia dei padroni di casa dura però poco, perché al minuto 17’ Vita si inventa un gran gol con un tiro al volo da fuori area. Il Sassuolo ci riprova allora con Mulattieri, respinto in corner da Maniero, mentre dalla parte opposta è Vita a sfiorare il gol di testa a pochi passi da Moldovan. L

Nella ripresa i neroverdi aumentano il ritmo e non c'è partita: al 55' è Volpato a riportare avanti i suoi. Passano cinque minuti e l’arbitro concede un rigore su segnalazione del VAR al Sassuolo: dal dischetto Thorstvedt non sbaglia e fa 3-1. I neroverdi dilagano poi tra il 68’ e il 72’: a segnare sono prima Pierini e poi Laurienté ancora su rigore. Al 74’ arriva forse il momento più atteso, perché dopo 7 mesi torna in campo il capitano neroverde Domenico Berardi, ed è subito protagonista fornendo a Thorstvedt l’assist per il gol del 6-1. È l’ultima emozione di una partita ricca di gol ed emozioni. Il Sassuolo sale a quota 15 punti in classifica, il Cittadella resta invece fermo a 7.