Messina-Benevento 0-0: un pari che lascia i giallorossi in vetta

Il Benevento non riesce a scardinare la coriacea difesa del Messina ed esce dal "Franco Scoglio" con un pareggio a reti bianche.

Il primo tempo è da sbadigli: nessuna delle due squadre calcia mai seriamente verso la porta avversaria. I ragazzi di Auteri sembrano essere più propositivi ma sbattono sempre addosso alla retroguardia siciliana schierata a difesa della porta. Al riposo si va, quindi, sullo 0-0.

Il copione della ripresa sembra non differire da quello del primo tempo ma sono da segnalare un palo per parte. Per il Benevento lo coglie Simonetti al 61' mentre il Messina c'è una doppia occasione nella medesima azione: Re calcia in porta ma trova la respinta del palo, sulla ribattuta è Berra a salvare sulla linea. Al triplice fischio, dunque, il finale è di 0-0: i giallorossi restano in vetta insieme ad Az Picerno e Monopoli.