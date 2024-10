Škoda Fabia Young Edition: a ottobre una promozione imperdibile

È una promozione davvero incredibile quella che Škoda mette in atto per il mese di ottobre sulla Fabia Young Edition: una rata da 70 euro al mese, zero anticipo e la possibilità di sfruttare gli ecoincentivi. Un'occasione che rende questa citycar un'opzione irresistibile per chi desidera un'auto che coniuga perfettamente stile, tecnologia e un'infinità di soluzioni pratiche.

La Fabia Young Edition si distingue per i suoi dettagli neri, come gli specchietti retrovisori, i cerchi e il lettering posteriore, che le donano un look dinamico e raffinato, esaltato dalla vernice metallizzata. Lo stile dell’esterno è accompagnato da una tecnologia di sicurezza di primo livello. Tra i sistemi inclusi spiccano i sensori di parcheggio e la Rear View Camera, dispositivi che rendono ogni manovra più agevole e sicura.

Gli interni della Škoda Fabia Young Edition riflettono l’attenzione al dettaglio e l’impegno nel fornire una guida confortevole e personalizzabile. Il guidatore può scegliere di equipaggiare la propria Fabia con una strumentazione digitale da 10,25 pollici, adattabile a diversi layout. Da quello più classico con strumenti analogici a versioni moderne e compatte, c'è una soluzione per ogni stile di guida.

Non manca poi il sistema di infotainment Amundsen, con il suo ampio schermo da 9,2 pollici. Dotato di navigazione con dati online, questo sistema offre funzionalità avanzate e una navigazione supportata da dati online che migliorano la qualità del tempo trascorso al volante.

Uno degli aspetti più caratteristici della Fabia è il concetto Simply Clever. Con ben 43 soluzioni pratiche, Škoda dimostra di essere in grado di facilitare la vita quotidiana dei suoi clienti. Ogni spazio e ogni funzione della Fabia è pensata per offrire massima praticità, rendendola un’auto intelligente che si adatta alle esigenze di chi la guida.

La Škoda Fabia Young Edition è disponibile con due motorizzazioni che rispettano le normative vigenti, che la rendono perfetta anche per i neopatentati. Si può scegliere tra il motore 1.0 MPI da 80 CV e il 1.0 TSI da 95 CV, entrambi progettati per garantire prestazioni brillanti

Come detto, per il mese di ottobre, Škoda Fabia Young Edition è disponibile a partire da 70 € al mese (TAN fisso 2,49% - TAEG 3,82%). Anticipo 0 € - 35 mesi - Valore Futuro Garantito pari alla Rata Finale di € 13.646,06, per un chilometraggio totale massimo di 30.000 km.

Altri dettagli e le informazioni su tutti gli allestimenti della quarta generazione di Škoda Fabia sono disponibili sul sito di Cavuoto Srl, concessionaria storica del brand, punto di riferimento per tutti gli automobilisti campani. La concessionaria si trova a Ceppaloni (BN) sulla Strada Statale 7 Via Appia 40.