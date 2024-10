Minotti, che stangata: 5 giornate di squalifica

Una maxi-squalifica di cinque giornate è stata inflitta dal giudice sportivo a Gabriele Minotti del Milan Futuro. Il giudice ha motivato la sentenza con la seguente motivazione: “per avere, al 43° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta aggressiva e offensiva nei confronti dell’Arbitro, in quanto, si avvicinava a quest’ultimo spingendolo con una mano all’altezza del petto e facendolo indietreggiare di circa un metro (senza, tuttavia, farlo cadere a terra) e proferendo nei suoi confronti frasi offensive per contestarne l’operato”. Oltre alle cinque giornate inflitte a Minotti, il giudice sportivo ha fermato per quattro giornate Jonathan Ngock Italeng del Pontedera e per tre turni Luigi Caccavo dell’Ascoli. Altri sette giocatori sono stati squalificati per una giornata: Coubis (Milan Futuro), Bacchin (Perugia), Zaccagno (Torres), Zanandrea (Legnago Salus), Sabbione (Lucchese), Bellodi (Rimini) e Coppola (Vis Pesaro). Fermato per un turno anche l’allenatore della Vis Pesaro Roberto Stellone.

Ammende alle società: 1.500 euro al Rimini; 300 alla Spal e 200 al Pescara.

Le decisioni:

SOCIETA'

AMMENDA € 1.500,00

RIMINI - A) per avere i suoi sostenitori:

posizionati nel Settore Curva Est Locale (circa il 65%), intonato, al 23° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine ripetuto per dodici volte per una durata di circa tre minuti,

posizionati nel Settore Tribuna Centrale (circa 50), all’88° minuto della gara, a seguito dell’annullamento di un goal alla propria squadra da parte dell’Assistente Arbitrale n.1, urlato parole offensive e oscene nei suoi confronti;

posizionati nel Settore Tribuna Laterale Est (circa 30), al termine della gara, al rientro della Quaterna Arbitrale negli spogliatoi, urlato all’indirizzo dell’Assistente Arbitrale n. 1 parole offensive e oscene;

B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante la gara, cinque bottigliette e dodici bicchieri di plastica nel recinto di gioco, senza conseguenze.

AMMENDA € 300,00

SPAL - A) per avere i suoi sostenitori (circa l’80%) posizionati nel Settore Curva Ovest Ospiti, intonato, al 70° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine;

B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante la gara, due bicchieri di plastica contenenti liquido nel recinto di gioco, senza conseguenze.

AMMENDA € 200,00

PESCARA - per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED AMMONIZIONE (II INFR)

STELLONE ROBERTO (VIS PESARO)

per avere, al 33° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta e irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto, alla notifica del provvedimento di ammonizione, scaraventava una bottiglietta piena d’acqua contro la panchina in segno di protesta nei confronti dell’operato dell’Arbitro e proferiva nei suoi confronti frasi irrispettose.

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

CUDINI MIRKO (PINETO)

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

BONERA DANIELE (MILAN FUTURO)

BUSCE’ ANTONIO (RIMINI)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

MINOTTI GABRIELE (MILAN FUTURO)

per avere, al 43° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta aggressiva e offensiva nei confronti dell’Arbitro, in quanto, si avvicinava a quest’ultimo spingendolo con una mano all’altezza del petto e facendolo indietreggiare di circa un metro (senza, tuttavia, farlo cadere a terra) e proferendo nei suoi confronti frasi offensive per contestarne l’operato.

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE DI CUI UNA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFRAZIONE)

ITALENG NGOCK JONATHAN (PONTEDERA)

per avere, al 40° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, dopo aver subito un fallo, dopo il fischio dell’Arbitro, reagiva colpendolo al volto con una gomitata, senza provocargli conseguenze.

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

CACCAVO LUIGI (ASCOLI)

per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, con il pallone non a distanza di gioco, lo colpiva con un calcio all’altezza del polpaccio, senza provocargli conseguenze.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

COUBIS ANDREI (MILAN FUTURO)

per avere, al 5° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.

BACCHIN LUCA (PERUGIA)

per avere, al 23° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con vigoria sproporzionata.

ZACCAGNO ANDREA (TORRES)

per avere, al 41° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

ZANANDREA GIANMARIA (LEGNAGO SALUS)

SABBIONE ALESSIO (LUCCHESE)

BELLODI GABRIELE (RIMINI)

COPPOLA FRANCESCO (VIS PESARO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFRAZIONE)

LADINETTI RICCARDO (PONTEDERA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFRAZIONE)

GUCCIONE FILIPPO (AREZZO)

ROSSINI MATTEO (CARPI)

QUIRINI ETTORE (LUCCHESE)

MASTINU GIUSEPPE (TORRES)

DI MARIO STEFANO (VIRTUS ENTELLA)

BOVE DAVIDE (VIS PESARO)

AMMONIZIONE (III INFRAZIONE)

COCCIA LORENZO (AREZZO)

EKLU SHAKA MAWULI (AREZZO)

BERTINI MARCO (ASCOLI)

TOMMASINI CHRISTIAN (GUBBIO)

AMADIO STEFANO (PINETO)

BORSOI MATTEO (PINETO)

PRETATO MATTIA (PONTEDERA)

BUCHEL MARCEL (SPAL)

DAMETTO PAOLO (TORRES)

OKORO ALVIN OBINNA (VIS PESARO)

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

MENNA DAMIANO (ASCOLI)

SORZI MATTEO (CARPI)

DAVID ANTONIO (GUBBIO)

ROCCHI GABRIELE (GUBBIO)

ZALLU FRANCESCO (GUBBIO)

GASBARRO ANDREA (LUCCHESE)

BOZZOLAN ANDREA (MILAN FUTURO)

SANDRI MATTIA

(MILAN FUTURO)

MEZZONI FRANCESCO (PERUGIA)

BROSCO RICCARDO (PESCARA)

SQUIZZATO NICCOLO (PESCARA)

VILLA LORENZO (PINETO)

MARTINELLI RICCARDO (PONTEDERA)

CLEMENZA LUCA (SESTRI LEVANTE)

D’ORAZIO LUDOVICO (SPAL)

NICASTRO FRANCESCO (VIS PESARO)

PAGANINI LUCA (VIS PESARO)

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

SALL ABDOULAYE (CARPI)

FRANCHINI SIMONE (GUBBIO)

HODZIC DEMIREL (MILAN FUTURO)

NAVA LAPO FRANCESCO

(MILAN FUTURO)

GIRAUDO FEDERICO (PERUGIA)

DE MARCO ANTONINO (PESCARA)

BOCCADAMO ANTONIO (PIANESE)

COLOMBO MATTEO (PIANESE)

DEL SOLE FERDINANDO (PINETO)

CIOFFI ANTONIO (RIMINI)

LEPRI TOMAS (RIMINI)

FURNO CRISTIANO (SESTRI LEVANTE)

GIORNO FRANCESCO (SESTRI LEVANTE)

PARRAVICINI NICOLAS (SESTRI LEVANTE)

AWUA THEOPHILUS (SPAL)

MELGRATI RICCARDO (SPAL)

NADOR FOLLY STEVEN (SPAL)

POLITO VINCENZO (SPAL)

MERCADANTE MARIO (TORRES)

COSTA GABRIELE (VIRTUS ENTELLA)

ORELLANA CRUZ MARCELO OMAR (VIS PESARO)

PALOMBA LUIGI (VIS PESARO)

Fonte foto: IMAGO / ABACAPRESS