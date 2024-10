Ad un passo dal dunque

Leonardo Morosini è sicuramente uno degli acquisti del mercato estivo del Novara FC che ha rapito l’attenzione di chi segue la squadra della cupola. Di maglia numero 23 -come l’ex Savini e l’ex Ciancio- al di là delle qualità tecniche che vengono ben apprezzate, rapisce ed incanta il suo modo di stare in campo specialmente quando il pallone tergiversa tra i suoi piedi. È quel tipo di calciatore che ti fa guardare l’azione di cui si fa protagonista con un brivido sportivo, come se qualcosa di eccezionale stesse per succedere. È accaduto anche contro il Renate, nella partita dello scorso venerdì dove nel primo tempo si fa titolare di una girata prima ed un colpo di testa poi, che sfiorano la porta avversaria mentre nel secondo tempo la sua conclusione dal limite non trattenuta dal portiere stabilisce la riuscita del gol da parte di Ranieri.

Morosini arriva a Novara “con grande entusiasmo “ come disse seduto in sala stampa al “Piola”alla destra del compianto Augurio, in una delle prime conferenze estive di presentazione del gruppo di potenziamento della squadra. Uscito dagli ultimi tre anni complicati con infortuni muscolari cerca la continuità per riscattare sé e la sua nuova squadra: “È il bello del calcio, ci sono tantissimi elementi che si incrociano. Io credo molto nella forza del gruppo, non rispetto all’amicizia e all’uscire a cena, ma rispetto al lavoro. La cosa che assicurerò all’interno del gruppo è questa, nei momenti belli, nei momenti brutti ancora di più”.

Nasce a Ponte San Pietro in provincia di Bergamo il 13 ottobre del 1995, a vent’anni vince il premio come miglior giovane della Serie B grazie a 8 reti messe a segno con il Brescia con cui colleziona 114 partite e 18 gol; riesce ad esordire in Serie A con il Genoa nel 2016/2017 e dopo un brutto infortunio, la seconda avventura con le rondinelle lo porta a conquistare la promozione di massima serie. Indossa poi le maglie dell’Ascoli e Virtus Entella, vince i playoff di Serie C con la Carrarere arrivando ad oggi dove firma con il Novara FC fino al 2026.

Laureato in scienze motorie, suona il pianoforte e in campo spazia sul fronte offensivo da trequartista a seconda punta. Famelico, solca il campo come uno che la pancia non ce l’ha mai piena, sempre ad un passo dal dunque, è alla costante ricerca di nuovi orizzonti nel rettangolo verde tanto da farci credere che dal momento in cui ricomincerà a farli suoi, non si fermerà più, come una vera sinfonia.